SSB Başkanı Demir duyurdu: Teslimatı yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 Atak Faz-2 helikopterin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.
Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak jandarmaya T129 ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik. İstiklâl ve İstikbâlimiz İçin
Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.����— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 1, 2021
Son olarak @jandarma'ya T129 #ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik. ������
➡️ @TUSAS_TR #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/owhFqfjB60
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
ATAK teslimat sayımız 'ya ulaştı. Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz.
ATAK teslimat sayımız 6️⃣6️⃣'ya ulaştı. Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz. �� ����@SavunmaSanayii@jandarma#TUSAŞ https://t.co/eeCo3Wn8hX— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) October 1, 2021