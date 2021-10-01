SSB Başkanı Demir duyurdu: Teslimatı yapıldı

1 Ekim 2021 Cuma 20:13 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 20:21

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 Atak Faz-2 helikopterin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.

Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak jandarmaya T129 ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik. İstiklâl ve İstikbâlimiz İçin

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ATAK teslimat sayımız 'ya ulaştı. Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz.