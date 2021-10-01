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Savunma

SSB Başkanı Demir duyurdu: Teslimatı yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen T129 ATAK FAZ-2 helikopterin jandarmaya teslim edildiğini bildirdi. TUSAŞ, bu zamana kadar 66 ATAK helikopterini güvenlik güçlerine teslim etti.

1 Ekim 2021 Cuma 20:13 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 20:21
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen T129 Atak Faz-2 helikopterin jandarma birliklerine teslimatının yapıldığını açıkladı.

Demir konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Güvenlik güçlerimizin helikopter ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak jandarmaya T129 ATAK FAZ-2 Helikopteri teslim ettik. İstiklâl ve İstikbâlimiz İçin

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) da konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

ATAK teslimat sayımız 'ya ulaştı. Ülkemize hizmet etmekten gurur duyuyoruz.

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