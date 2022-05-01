SSB Başkanı Demir duyurdu! TSK'ye teslim edildi

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, VURAL'ın tam kapasiteyle ordunun hizmetinde olduğunu belirterek, "Milli yazılım ve donanıma sahip, radar elektronik taarruz yetenekleriyle donatılan, günümüz muharebe sahasının en modern ve etkin elektronik harp sistemlerinden olan VURAL'ın son partisini TSK'ye teslim ettik." ifadelerini kullandı.

VURAL Sistemi, muhasım radar ve radar güdümlü tehdit sistemlerin tespiti ve bu sistemlere ait teknik parametrelerin çıkarılmasına yönelik radar elektronik destek yetenekleri ve hedef sistemlerin dost unsurları tespit ve güdüm yeteneklerinin engellenmesi, zayıflatılması veya yanlış bilgi iletimi yaparak dost birliklere taktik sahada avantaj sağlanmasına yönelik radar elektronik taarruz yetenekleriyle donatıldı.