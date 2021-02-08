SSB Başkanı Demir: Kendi kendine yeterlilik ve savunma gücü kilit önem taşıyor

AA 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:00 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 13:00

Demir, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) uzman kişilerin kamuoyunu yakından ilgilendiren konulardaki görüşlerini dile getirdiği ADFVistorsCorner (Ziyaretçi Köşesi) uygulamasına katılarak, Türk savunma sanayisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk savunma sanayisi ihracatının son yıllarda sürekli artmasının çok güzel bir haber olduğunu ve bu eğilimi daha da artırmak istediklerini belirten Demir, "Elbette bu durum dünyadaki gelişmelere de bağlı. Ancak coğrafi olarak Türkiye'nin çatışma bölgelerinin ortasında olduğu ve milli çıkarlarımızın korunmasının ulusal politikalarımızın en önemli önceliklerinden olduğu çok açık. Dolayısıyla dünyada stratejimiz, yalnızca ticari bir operasyon ve ürün satışı değil, dost uluslar ve müttefiklerimizle iş birliğine dayalı bir ihracat yaklaşımına sahip olmaktır." diye konuştu.

Demir, birçok projede ortak olmak ve mümkünse yerel yetenekleri geliştirmek istediklerini kaydederek, "Teknolojik gelişmeleri takip etmek de başka bir yaklaşım. Yani ihracat sadece ticaret değil, aynı zamanda iş birliği ve uluslararası dostluk ve ilişkileri artırmanın bir yöntemi." dedi.

Bu yaklaşıma birçok ülkenin henüz alışamadığını, ancak bu yaklaşımın fark yaratacağına olan inancı dile getiren Demir, "Biz bu yaklaşımı kullanıyoruz ve ihracat potansiyelimizin elbette artacağına inanıyoruz. Kalite ve maliyet açısından Türk ürünlerinin diğerlerinden gerçekten üstün olacağına inanıyoruz. Ve zamanla daha fazla teknoloji ekleyeceğiz. Böylece ürünlerimiz diğer taraflara çekici gelecektir." ifadesini kullandı.

Demir, bu eğilimi korumak için daha fazla teknoloji, diğer uluslarla iş birliği için daha fazla imkan yaratacaklarını belirterek, "Elbette hedef pazarımız öncelikle dost uluslar ve müttefiklerimizdir. Tabii ki çatışmaları alevlendirmek ve artırmak istemiyoruz. Dünyada barışa ihtiyaç var. Girişimimizin her zaman uzun vadede barış yaratma yönünde olması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

- "TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ VİZYONU KENDİ KENDİNE YETERLİLİK VE BAĞIMSIZLIĞA DAYANMAKTADIR"

Türkiye'nin savunma sanayisi vizyonuna ve bu alanın Türk dış politikası açısından önemine ilişkin Demir, "Türk savunma sanayii vizyonu kendi kendine yeterlilik ve bağımsızlığa dayanmaktadır. Bunun milletimizin menfaatini korumanın ve politikalarımızı milletin menfaatine uygulamaya koymanın anahtarı olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, uzun yıllardır özellikle Orta Doğu'da ve Türkiye'nin bulunduğu bölgede dış müdahaleler sonucu kan döküldüğünü işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki birçok ülke kendi milli çıkarları doğrultusunda hareket edemedi ve kan dökülmesini önleyemedi. Kendi kendine yeterlilik ve savunma gücü, dış baskı ve müdahale görmemek açısından kilit önem taşıyor. Dolayısıyla, politikanızı milli çıkarınızı korumak için uygulamak istiyorsanız, savunma sanayii ve teknolojisinde güçlü olmak zorundasınız ve gerektiğinde sahada da bunu gerçekten ortaya koymalısınız. Yumuşak güç elbette önemli ancak birçok durumda, yumuşak gücünüzü destekleyen sert bir güce sahip değilseniz barış ve barışçıl yaklaşımı yaratamayacağınızı gördük."

- "DOSTLARIMIZLA VE MÜTTEFİKLERİMİZLE ORTAK PROJELER YAPMAK ADINA KAPILARIMIZI AÇIYORUZ"

Demir, farklı proje ve ürünleri desteklemek konusunda diğer ülkelerle ilişkilere önem verdiklerini belirterek, "Savunma sanayimizde fazla kaynak gerektiren pek çok proje olduğu çok açık. Bunun farkındayız. Bunu başarmak için dostlarımızla ve müttefiklerimizle ortak projeler yapmak adına kapılarımızı açıyoruz. Zira savunma pazarında giderek daha pahalı projeler ve ürünler ortaya çıkıyor." dedi.

Bu alanda devam ederken sadece kendi kaynaklarına güvenmenin, birçok ulus için kısıtlanma anlamına geleceğini söyleyen Demir, "Daha iyi sonuçlar elde etmek için finans, insan kaynakları ve teknoloji alanlarında güçleri bir araya getirmek daha iyi olacaktır. Bu durum, bir tür karşılıklı bağlılık ortaya çıkararak ortak bir yaklaşım oluşmasını sağlayacak ve uzun vadede dünya genelinde barışı korumaya hizmet edecektir." diye konuştu.

- ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU ZİYARETÇİ KÖŞESİ UYGULAMASI

Liderlerin, siyasetçilerin, önde gelen akademisyenlerin, düşünürlerin, kanaat önderlerinin, diplomatların ve iş insanlarının her yıl bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almaları ve sorunlara çözüm önerileri getirmeleri için bir diyalog platformu oluşturmayı hedefleyen ADF çevrim içi etkinliklerini sürdürüyor.

Forum, konusunda uzman kişilerin kamuoyunu yakından ilgilendiren konulardaki görüşlerini daha ayrıntılı biçimde irdeleyen ADFVistorsCorner (Ziyaretçi Köşesi) uygulamasını da hayata geçirdi. Köşenin ilk konuğu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof.Dr. İsmail Demir oldu.

Bugüne kadar ADFTalks (Konuşuyor), ADFOpinion (Görüş), ADFData (Veri) ve ADF120Sec (120Saniye) gibi çevrim içi faaliyetlerle adını kısa sürede güçlü biçimde duyuran ve sosyal medyada takipçi sayısı giderek artan ADF'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine de bağlı olarak bu yıl haziran ayı içinde Antalya'da düzenlenmesi planlanıyor.

ADF'nin internet semineri, makale ve kısa video formatındaki etkinliklerine bugüne kadar birçok ülkeden bakan, uluslararası ve bölgesel kuruluş temsilcisi ile akademisyen katıldı.