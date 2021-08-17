SSB Başkanı Demir: Türk savunma sanayisi küresel bir oyuncu haline gelecek

AA 17 Ağustos 2021 Salı 16:27 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 16:27

Demir, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nın (IDEF 2021) açılışında yaptığı konuşmada, fuarda, hem Türk savunma sanayisinin hem de uluslararası şirketlerin son teknolojiyle geliştirdikleri platform ve sistemlerin görücüye çıkacağını, imzalanacak yeni sözleşmelerle yeni iş birlikleri tesis edileceğini belirtti.

Türk savunma sanayisinin özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleri ile ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline geldiğini ifade eden Demir, "Son 20 yıldır her alanda büyük bir ivme yakalayan ülkemiz, savunma sanayisi alanında da adından söz ettiren bir konuma doğru emin adımlarla ilerlemekte, uluslararası savunma sanayisi pazarında rekabet gücünü arttırmayı sürdürmektedir." dedi.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafyada, modern araç ve gereçlerle donatılmış bir orduya sahip olmanın stratejik öneminin farkında olduğunu vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk savunma sanayisinin geliştirip ürettiği helikopterler, insansız hava araçları, askeri gemiler, zırhlı araçlar, füzeler, hava savunma ve silah sistemleri, elektronik sistemler ve diğer platform ve ürünlerini kullanmaktadır.

Ayrıca, iç güvenlik anlamında jandarma ve emniyet teşkilatlarımız büyük oranda yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz ürünlerle faaliyetlerini ve operasyonlarını yürütmektedir.

Savunma Sanayii Başkanlığımız uzun yıllar içinde edindiği proje yönetimi, sanayileşme, kalite-test ve uluslararası iş birliği bilgi birikimi ve tecrübesiyle güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının yüksek kalitede, karşılanmasına hizmet etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada proje hacmi 60 milyar doları bulan yaklaşık 750 proje üzerinde çalışmaktayız. Savunma sanayimiz, güçlü altyapısıyla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor, kendi ihtiyaçlarımız yanında dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları için de çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan "Küresel Güç Vizyonu"na uygun şekilde, yol gösterici bir Türkiye için yüksek kabiliyetli sanayi altyapısını oluşturmak, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olarak hedeflerine ulaşacaklarına yürekten inandıklarını belirten Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Türk savunma sanayisini özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle küresel bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyor, inşallah bunu da zatıalinizin liderliğinde ve değerli sektör temsilcilerimizle birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum." dedi.

- "IDEF KENDİ REKORUNU KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdür Vekili Sadık Piyade de fuarda 83 ülke, 2 uluslararası kuruluştan 169 heyete mensup 613 heyet üyesinin ağırlandığını bildirdi.

IDEF'in katılımcı firma sayısı bakımından her fuar döneminde kendi rekorunu kırmaya devam ettiğini belirten Piyade, ""Fuara 538 yerli, 700 yabancı olmak üzere 1238 firma iştirak etmektedir. Önceki yıllarda olduğu gibi IDEF 2021'de de yerli KOBİ'lere fuara katılım konusunda ciddi mali kolaylıklar sağlandığını vurgulamak istiyorum. Fuarda görüşme ofisi açan 29 Türk tedarik makamı tarafından katılımcı firmalar ile ikili görüşmeler icra edilecek, 100'ün üzerinde de anlaşma imzalanacak." ifadelerini kullandı.

