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Savunma

Demir'den dikkat çeken SİHA açıklaması: Burada durursak yakalanırız

'Akıncı envantere girdi ama gelişmeye devam edecek' diyen Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'SİHA'ları kullandık ama hasımlarımız SİHA'larımızın kabiliyeti ile ilgili belirli bir doneye sahip oldular. Burada durursak yakalanırız. Daha iyi SİHA'yı nasıl yaparız bunun peşindeyiz.' dedi.

6 Eylül 2021 Pazartesi 14:43 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 14:51
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiindeki gelişmeleri TRT Haber'a anlattı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Savunma sanayiinde pandemi sürecini gerçekten "durmak yok, yola devam" sloganımız çerçevesinde, tabii ki tedbirleri maksimum ölçüde alarak geçirmeye çalıştık ve projelerimizde pek aksama olmadı. Tabii mücbir şartlarla çalışma şartları, mesafe vesaire konularla ilgili belirli tedbirler alındı. Bu biraz yavaşlamaya sebep oldu ama mesai artırarak, vardiyaları değiştirerek falan bunu bence göğüsledik ve gördüğünüz gibi projelerimizde de durmadan teslimatlarımızı yapıyoruz. Projemiz devam ediyor. Daha çok yolumuz var. Koşmamız gerekiyor. Yapacak çok işimiz var, yaptıklarımızın daha iyisini yapmak üzere sürekli olarak geleceğe bakmak durumundayız. Çok iyi yaptık demektense bundan daha iyisi yapacağız demek daha işimize geliyor.

SİHA'ları kullandık ama hasımlarımız SİHA'larımızın kabiliyeti ile ilgili belirli bir doneye sahip oldular. Burada durursak yakalanırız. Daha iyi SİHA'yı nasıl yaparız bunun peşindeyiz. Burada duramazsınız. Mutlaka yeni teknolojilere kafa yormanız lazım. Harekat ortamında durdurulamaz iletişimi kesilemez olmanız lazım.

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