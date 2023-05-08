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Savunma

SSB Başkanı İsmail Demir sinyali verdi: ASELSAN'dan bir heyet gönderdik

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Malatya'da ziyaretleri kapsamından ASELSAN'ın bölgede yapılacak projeler için çalışma başlattığını bildirdi. ASELSAN'dan bir ön tespit heyetini de Malatya'ya gönderdiklerini aktaran SSB İsmail Demir, 'Malatya'da baskı devre kart üretim tesis ve bilişim sektörüyle ilgili yatırımlar planlıyoruz. Yatırımların hemen bitişiğinde çalışanlar için yerleşim yerleri inşa edeceğiz.' dedi.

AA8 Mayıs 2023 Pazartesi 21:25 - Güncelleme:
SSB Başkanı İsmail Demir sinyali verdi: ASELSAN'dan bir heyet gönderdik
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Demir, kentteki temasları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

SSB BAŞKANI İSMAİL DEMİR SİNYALİ VERDİ: ASELSAN'DAN BİR HEYET GÖNDERİLDİ

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Demir, ziyarette, depremin ilk haftasından itibaren deprem bölgesine bir dokunuş yapma gerekliliği projesini olgunlaştırdıklarını belirtti.

Bu kapsamda ASELSAN'dan bir ön tespit heyetini de Malatya'ya gönderdiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yatırımın ne olacağı ile ilgili fikir jimnastiği yapmıştık. Afet bölgesinin her noktasına ulaşmak gerektiğini hissediyoruz. Şu anda planladığımız yatırım konut projeleriyle beraber belki sanayicilerimizle birlikte yapacağımız hizmetler olabilir. Bu toptan kalkınma hareketinin parçası. Onun için bölgedeki iş insanları, sanayicileri burada. Bu ekilen tohumun etrafında yeni tohumlar ekeceklerdir diye düşünüyoruz. İnşallah çok hayırlı bir adıma vesile olacak. Savunma sanayinin bu kadar gündem olduğu bir ortamda inşallah bundan Anadolu'muzun çeşitli illeri gibi Malatya da faydalanacak. Deprem bölgesine özel bir önem vermekteyiz."

"SANAYİCİMİZİN BİZLERE KATILIM SAĞLAMASININ ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ"

Demir, daha sonra beraberindeki heyetle Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Burada konuşan Demir, Savuma Sanayi Başkanlığına bağlı şirketlerin deprem illerinde farklı yatırımlar yapacağını belirterek, "Malatya'da baskı devre kart üretim tesis ve bilişim sektörüyle ilgili yatırımlar planlıyoruz. Bu yatırım sürecinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası en önemli paydaşımız olacaktır. Yatırımların hemen bitişiğinde çalışanlar için yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Bir kere istihdamı öncelikle Malatya'dan yapacağız. Üniversitelerimizle paydaş olacağız. Sanayicimizin bizlere katılım sağlamasının önünü açacağız." ifadelerini kullandı.

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