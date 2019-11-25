Pars ve Kaplan hareket halinde OMTAS'la vurdu

Silah Taşıyıcı Araç (STA) Projesi kapsamında FNSS tarafından geliştirilen PARS 4×4 STA ve KAPLAN STA araçları, hareket halinde test atışları yaptı.

Test atışlarında, STA Projesi kapsamında geliştirilen Uzaktan Komutalı Tanksavar Kulesi’nden (UKTK) OMTAS füzeleri fırlatıldı.

Savunma Sanayi Başkanlığı, STA Projesi kapsamında Pars ve Kaplan araçlarına entegre edilmiş OMTAS füzesiyle hareket halindeki araçtan yapılan atışlarda hedeflerin başarıyla vurulduğunu duyurdu.

Twitter hesabından yapılan açıklamada, kalifikasyon testlerinin bu yıl sonuna kadar tamamlanıp 2020 itibarıyla teslimata başlanacağı belirtildi.

Proje kapsamında toplam 260 araç teslim edilecek.

OMTAS tüm zırhlı tehditlere karşı etkili

Projede, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Kornet-E füzeleri ile tedarik edilecek OMTAS füzelerinin kullanımı için ihtiyaç duyulan araçlar yurt içi imkanlarla geliştirildi. Araçlardan tekerlekli olanların tamamı OMTAS, paletli olanların ise bir bölümü Kornet-E, bir bölümü de OMTAS taşıyıcı olacak.

Üzerinde barındırdığı yüksek teknolojiyle modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkili orta menzilli tanksavar silah sistemi OMTAS, özgün ve yeni nesil tasarımıyla dikkati çekiyor. ROKETSAN tarafından geliştirilen OMTAS, kızılötesi arayıcı başlıkla karadan karaya zırhlı hedeflere karşı 4 kilometre menzile kadar kullanılabiliyor. OMTAS, atış öncesi/atış sonrası kilitlenme ile at-unut/at-güncelle özellikleriyle muharebe sahasında görev yapabiliyor.