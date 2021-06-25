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Savunma

SSB, PARS'ın teslimat tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nın bu yıl içerisinde güvenlik güçlerine teslim edileceğini bildirdi.

25 Haziran 2021 Cuma 22:30 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 22:30
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SSB, Twitter'dan PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı'nın görüntülerini paylaştı. Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullandı:

6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç MKKA Projesi kapsamında geliştirilen sınıfının en yüksek korumasına sahip PARS IV 6x6 Özel Operasyonlar Aracı kalifikasyon testlerine devam ediyor. El Yapımı Patlayıcıya karşı etkin koruma, yüksek mayın ve balistik koruma içeren beka altyapısı, yeni teknoloji ürünü görev donanımları ile mevcut araçların ötesinde bir araç olarak tasarlanan PARS IV, bu yıl güvenlik güçlerimize teslim edilecek.

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