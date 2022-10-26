SSB ve TUSAŞ arasında kritik imza

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalanıyor.

SSB ile TUSAŞ arasında "TUSAŞ Yüksek Hızlı Hedef Uçak İş Birliği Protokolü" imzalandı. SSB Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan ve TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız da hazır bulundu.

SAHA EXPO'da, SSB, HAVELSAN ve BOTAŞ arasındaki "BOTAŞ Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi Projesi"nin imza töreni de gerçekleştirildi. Törene, SSB Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Etkinlikte, SSB, TRtest ve BMCPOWER arasındaki "Motor, Transmisyon ve Güç Grubu Test Merkezinin Yerli ve Milli Projelerde Kullanımına Yönelik İş Birliği Protokolü"nün imza töreni de gerçekleştirildi. SSB Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla gerçekleştirilen törende, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ve ilgili kurum yöneticileri de hazır bulundu.