AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:09 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:09

Teknopark İstanbul açıklamasına göre, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, kurumların üst düzey yöneticileri, Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu'nun katılımıyla imzalanan protokolle savunma sanayinin devleri girişimcilik ekosistemine açılıyor.

Açıklamaya göre, "Stratejik Çözüm Ortaklığı" iş birliği protokolüyle Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi binası içerisinde iş ortaklığı modeli oluşturulacak. Program çerçevesinde, stratejik çözüm ortaklarıyla kurumsal iş birliği, açık inovasyon, kurum içi girişimcilik ve girişimcilik faaliyetleriyle birlikte girişimcilere yönelik destek programları düzenlenecek. İlk aşamada 6 kurum arasında imzalanan protokolün; teknoparkların, uydu ve ortak kuluçkaların, farklı vakıf ve Milli Savunma Bakanlığı şirketlerinin ve özel sektörün katılımıyla genişlemesi hedefleniyor.

Söz konusu protokol, çalışmalar sonucunda oluşturulacak etkin yönetim sistemi, açılacak yetenek havuzu, taraflar arasında gerçekleşecek bilgi ve deneyim paylaşımı daha etkin hale gelecek.

Program kapsamında kuluçka hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha verimli yönetilmesinin sağlanması ve stratejik çözüm ortakları için de daha güçlü bir rekabet kapasitesine ulaşılması hedeflenirken, ayrıca Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi "Cube Incubation"; stratejik çözüm ortakları adına açık inovasyon programının tanıtımının yapılması, girişimci başvuru süreçlerinin yönetilmesi, stratejik çözüm ortaklarının ihtiyaç duyabileceği girişim özelliklerinin belirlenmesi, başvuran girişimlerin değerlendirilip stratejik çözüm ortaklarıyla eşleştirmesinin yapılması, altyapı imkanlarından yararlandırılması, ofis desteği sağlanması, mentorluk hizmeti verilmesi, ürün ve hizmetlerinin satış ve pazarlanması gibi kritik destekler sunacak.

Program sürecinde performans ölçüm ve takibi çerçevesinde Stratejik Çözüm Ortakları için stratejik önem taşıyan teknolojilerde ve sektörlerde tematik çağrı açılarak çağrı bazlı girişimcilik programlarına da destek verilecek.

- SİBER GÜVENLİK HIZLANDIRMA VE KULUÇKA PROGRAMI

Diğer yandan, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Teknopark İstanbul, Türkiye'nin siber güvenlik ekosisteminin gelişimi için "Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı"nı başlatmak üzere anlaşmaya vardı.



IDEF'21'de söz konusu anlaşmaya ilişkin de Demir, Yerebakan ve Topçu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendi.

"Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı" kapsamındaki iş birliği protokolüne yönelik çalışmalar Teknopark İstanbul'un Kuluçka Merkezi binasında açılacak Türkiye'nin ilk ve tek siber güvenlik kuluçka merkezinde hayata geçirilecek. Programın yürütülmesi Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi ekibi önderliğinde Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ekibi koordinasyonunda olacak.

Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi ve sonrası hızla devam eden dijital dönüşümün beraberinde getirdiği siber tehditlere karşın yenilikçi siber güvenlik girişimlerin artması, siber saldırıların azalmasına katkı sağlanması ve kurulacak olan yeni siber güvenlik merkezlerine altyapı faaliyetlerinde farklı bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

Öte yandan program kapsamında, yenilikçi iş fikrini prototip aşamasına getirmiş siber güvenlik girişimlerin yaşadıkları sorunlara çözüm yolları bulunması, global pazara açılmalarındaki engellerin kaldırılması, iş birlikleri kurabilmeleri ve global başarı yakalamaları sağlanacak, eğitimler, teknik mentorluk ve danışmanlık, psikolojik destek, yatırıma erişim, pazarlama desteği, altyapı imkanları gibi son derece önemli kalemler, hedeflerin gerçekleşmesi için çok sayıda üniversite ve kurumsal firmaların iş birliği ile sunulacak.



Ekosistem ile oluşturulan iş birlikleriyle birlikte Türkiye'nin kalkınmasına, büyüme endeksinde yükselmesine ve istihdamın artışına katkıda bulunulması ve uluslararası arenada yer edinmesi hedefleniyor.