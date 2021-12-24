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Savunma

Su-35 almaktan vazgeçmek zorunda kaldılar!

Endonezya, Rus yapımı Su-35 çok amaçlı savaş uçağı alımından vazgeçmek zorunda kaldıklarını açıkladı. Su-35 yerine Fransız Rafale ve ABD yapımı F-15 EX alımının değerlendirildiği kaydedildi.

Sputnik24 Aralık 2021 Cuma 08:28 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 08:28
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Endonezya Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bütçe sorunu nedeniyle Rusya'nın ürettiği Su-35 tipi savaş uçağı alımından vazgeçtiklerini açıkladı.

Prasetio, düzenlediği basın toplantısında "Sukhoi 35'e gelince, kalbimiz buruk bir şekilde bu planlardan vazgeçmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Rus uçakları yerine Fransız Rafale ve ABD yapımı F-15 EX alımının değerlendirildiğini belirten Prasetio, "Havadaki potansiyelimizi artırma konusunda bütçemize dayandığımızı baştan beri söylüyoruz. Alımlardan sorumlu kişiler, Su-35 alımına yanaşmıyorsa görüşmeleri devam ettiremeyiz. Büyük ihtimalle Rafale için görüşeceğiz" dedi.

Genelkurmay Başkanı, ayrıca son dönemlerde popülerliği artan Rafale alımıyla birçok ülkenin ilgilendiğini de sözlerine ekledi.

Daha önce Rus yetkililer, bazı ülkelerin baskılarına rağmen Endonezya'ya 4++ nesil Su-35 savaş uçaklarını sağlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.

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