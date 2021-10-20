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Savunma

Su-35 ve Su-57 çıkışı sonrası dikkat çeken açıklama: Türkiye isterse yapar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 'Eğer mecbur kalırsak Su-35 ve Su-57 defterleri her zaman açılabilir.' sözlerini değerlendiren Rus uzman Dmitriy Litovkin, 'Eğer Ankara Rus uçaklarını almaya karar verirse, alır.' diye konuştu.

Sputnik20 Ekim 2021 Çarşamba 08:37 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 08:49
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Türkiye'nin ABD'yle anlaşamaması halinde Rusya'dan savaş uçağı alabileceğini açıklamasını değerlendiren Rus uzman Litovkin, Ankara'nın Washington'dan istediğini alamadığı takdirde Moskova'ya yöneleceğinden şüphe duymadığını söyledi.ü

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir konuya ilişkin demecinde, "Süreç olumlu tamamlanmazsa Türkiye alternatifsiz değil. Eğer mecbur kalırsak Su-35 ve Su-57 defterleri her zaman açılabilir. Bir zafiyet oluşmaması için Türk savunma sanayii elinden geleni yapacak" demişti.

'Bağımsız Askeri Bakış' dergisi sorumlu editörü Dmitriy Litovkin, Sputnik'e Demir'in sözlerini değerlendirdi.

'TÜRKİYE BUNU HALİHAZIRDA GÖSTERDİ'

Türk hükümetinin ABD'yle anlaşma olmaması durumunda Rusya'dan savaş uçağı alacağından şüphe duymadığını kaydeden Litovkin, "Türkiye, Batı'nın hiçbir siyasi baskısına aldırış etmeden gerekli gördüğü kararları kendi başına almaya muktedir, bağımsız bir ülke olduğunu halihazırda gösterdi. Bundan dolayı bu konuda bir sorun olacağını sanmıyorum. Eğer Ankara Rus uçaklarını almaya karar verirse, alır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tür kararları alırken gerçek ihtiyaçları ve ülkesinin güvenliğinin göz önünde bulundurduğunu kaydeden Litovkin, "Türkiye, her ne olursa olsun kendi takdirine göre hareket edeceğini daha önce gösterdi" ifadelerini kullandı.

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