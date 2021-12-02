Su-35S nasıl ‘gemi katili' oldu? İşte bu unvanı kazandıran Kh-35U

Star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 15:17 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:17

Rusya'nın 4. nesil çok amaçlı avcı uçağı Su-35S'ler, Karadeniz, Baltık, Kuzey Kutbu ve Uzak Doğu'daki ülke sınırlarında, etkin bir savunma sağlıyor.

Öte yandan Rus yapımı bir turbojet sesaltı seyir füzesi olan Kh-35U yüksek menzilli yüksek hassasiyetli seyir füzesi, bir dizi testten sonra Rus ordusunun envanterine girdi.

Füzenin, helikopter, gemi ve sahil savunma bataryalarından roket güçlendirici yardımı ile fırlatılan modeli Uran olarak bilinmekteydi.

SU-35S'E ENTEGRE EDİLDİ

Füzenin tasarım ve yazılımında yapılan bazı değişiklikler sonrası, Kh-35U'yu avcı uçağı Su-35S'e de entegre etmek oldu. Geliştirmeler sonrası ortaya, yaklaşık 4 metre, 550 kg ağırlığında füze çıktı.

Potansiyel bir düşmanın radarları tarafından pek fark edilmeyen Kh-35U, Rusya'nın bazı füze gemilerinde de kara ve deniz hedeflerine karşı kullanılıyor.

SU-35S'E ENTEGRE GEMİ KATİLİ HALİNE GETİRDİ

Kh-35U'nun saatte 1,250 km hızla seyreden bir avcı uçağına entegrasyonu, hem uçağı hem de füzeyi daha ölümcül hale getirdi.

Kh-35U'nun geliştirilmiş, uzun menzilli modifikasyonunun testleri, 500 km'den fazla mesafedeki yüzey hedeflerini vurma yeteneğini doğruladı.

Ayrıca, yeni güdüm sistemi, karada iyi korunan düşman hedeflerini vurmaya olanak tanıyor. Yeni modifikasyon, P-800 Onyx süpersonik füzesinin gücüne, Bastion kıyı savunma sistemi ile yaklaşmayı mümkün kıldı.

Yarım tondan fazla bir başlangıç kütlesine sahip gemi karşıtı bir seyir füzesi, sudan 4 metre yükseklikte 300 m/sn hızla seyrediyor. Son aşamada düşman hava savunması bölgesinde görünmemek için 2 metreye kadar inebiliyor.

'Ateşle ve unut (Fire-and-forget) özelliğe sahip füze, ilave takibe gerek kalmadan 145 kg ağırlığındaki bir savaş başlığıyla bir fırkateyn muhrip ya da başka bir deniz platformunu suyun dibine gönderebilir.