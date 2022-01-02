İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2022 Pazar / 29 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Su-57 krizi gün yüzüne çıktı! Teslimat tamamlanamadı
Savunma

Su-57 krizi gün yüzüne çıktı! Teslimat tamamlanamadı

2021'in sonuna kadar Rus Havacılık Kuvvetleri'nin dört yeni Su-57 savaş uçağı alacağına dair resmi açıklamalara rağmen, Su-57 savaş uçaklarının tedarikinin tamamının kesintiye uğradığı bildirildi.

Star.com.tr2 Ocak 2022 Pazar 12:11 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 13:05
ABONE OL

2021'in sonuna kadar Rus Havacılık Kuvvetleri'nin dört yeni Su-57 savaş uçağı alacağına dair resmi açıklamalara rağmen, Su-57 uçaklarının tedarikinin tamamının kesintiye uğradığı bildirildi.

RUS HAVA KUVVETLERİ'NİN 2021'DE SU-57 ALMA PLANLARININ SUYA DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLİYOR

Rusya'da Su-57 savaş uçaklarının tedarikinin kesintiye uğramasının nedenleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak daha önce bu savaş uçaklarının üretiminin bazı zorluklar yaşandığı biliniyor. Özellikle, daha önce yetersiz üretim kapasitesi hakkında raporlar ortaya çıkmış, ayrıca ilk seri savaş Su-57'nin tesliminden sonra, ikincisinin bazı tasarım sorunları yaşadığı ve bu nedenle tasarımın yeniden işlenmesinin ek zaman aldığına dair doğrulanmamış bilgiler vardı.

12 BEŞİNCİ NESİL SAVAŞÇININ HİZMETE GİRMESİ BEKLENİYOR

Aynı zamanda, bu yıl Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nde az 12 beşinci nesil savaş uçağının hizmete girmesi bekleniyor. Geçen yılki durum göz önüne alındığında, 2028 yılına kadar Rus Havacılık Kuvvetlerine 76 Su-57 savaş uçağı tedarik sözleşmesinin yerine getirilmesiyle ilgili olası sorunlardan bahsetmemekle birlikte, bazı şüpheler uyandırıyor.

Star.com.tr

  • Su-57
  • Rusya
  • Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
  • Rusya Havacılık Kuvvetleri
  • Su-57 savaş uçağı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.