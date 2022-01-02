Su-57 krizi gün yüzüne çıktı! Teslimat tamamlanamadı

Star.com.tr 2 Ocak 2022 Pazar 12:11 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 13:05

2021'in sonuna kadar Rus Havacılık Kuvvetleri'nin dört yeni Su-57 savaş uçağı alacağına dair resmi açıklamalara rağmen, Su-57 uçaklarının tedarikinin tamamının kesintiye uğradığı bildirildi.

RUS HAVA KUVVETLERİ'NİN 2021'DE SU-57 ALMA PLANLARININ SUYA DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLİYOR



Rusya'da Su-57 savaş uçaklarının tedarikinin kesintiye uğramasının nedenleriyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı, ancak daha önce bu savaş uçaklarının üretiminin bazı zorluklar yaşandığı biliniyor. Özellikle, daha önce yetersiz üretim kapasitesi hakkında raporlar ortaya çıkmış, ayrıca ilk seri savaş Su-57'nin tesliminden sonra, ikincisinin bazı tasarım sorunları yaşadığı ve bu nedenle tasarımın yeniden işlenmesinin ek zaman aldığına dair doğrulanmamış bilgiler vardı.

12 BEŞİNCİ NESİL SAVAŞÇININ HİZMETE GİRMESİ BEKLENİYOR

Aynı zamanda, bu yıl Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nde az 12 beşinci nesil savaş uçağının hizmete girmesi bekleniyor. Geçen yılki durum göz önüne alındığında, 2028 yılına kadar Rus Havacılık Kuvvetlerine 76 Su-57 savaş uçağı tedarik sözleşmesinin yerine getirilmesiyle ilgili olası sorunlardan bahsetmemekle birlikte, bazı şüpheler uyandırıyor.