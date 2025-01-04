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Savunma

Su-57 ve Su-34'ler hava üssünde: 14 parti savaş uçağı resmen teslim edildi

Rusya, bir yandan Ukrayna ile savaşa devam ederken diğer yandan envanterine yeni silahlar eklemeye devam ediyor. Moskova hükümeti son olarak envanterine Su-57, Su-35, Su-34 ve Su-30 savaş uçaklarından oluşan yeni partiler dahil etti. Rus Hava Kuvvetleri'ne üç parti Su-57, dört parti Su-35, altı parti Su-34 ve bir parti Su-30 olmak üzere toplam 14 parti uçak teslim edildi.

İbrahim IŞIK4 Ocak 2025 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Su-57 ve Su-34'ler hava üssünde: 14 parti savaş uçağı resmen teslim edildi
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Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya hava kuvvetlerinde yaşanan kayıpların yerine yenilerini eklemeye hız verdi. Rus Hava Kuvvetleri'ne çeşitli konfigürasyonlarda toplam 14 parti savaş uçağı teslim edildi. Söz konusu teslimatın üç parti Su-57, dört parti Su-35, altı parti Su-34 ve bir parti Su-30SM olduğu belirtildi. Uçakların hava üssüne teslim edildiği öğrenilirken partilerdeki savaş uçaklarının sayısı ise bilinmiyor.

Su-57 ve Su-35 savaş uçaklarının Ukrayna'daki gerçek operasyonel kullanımı, bu uçakların kabiliyetleri açısından kritik bir test sağladı ve yüksek yoğunluklu muharebedeki hem avantajlarını hem de sınırlamalarını ortaya koyuyor.

SU-57'LER İÇİN ÇALIŞMALARA HIZ VERİLDİ

Rus ordusu Su-57 için iddialı üretim hedefleri koymuş olsa da, 2024 yılı için kesin teslimat sayısı belirsizlik altında kalmaya devam ediyor. Çelişkili raporlar, talepleri karşılayacak kadar hızlı üretimin ölçeklendirilmesinde gecikmeler ve zorluklar yaşandığını gözler önüne seriyor.

Rusya'nın Komsomolsk-na-Amur tesisi, Su-57'nin üretim çalışmaları için hummalı çalışmasını ise sürdürüyor.

Üretimi artırma yönündeki çabalar artmasına rağmen, bu tesis sınırlı kaynaklar nedeniyle yüksek talebi karşılama kabiliyetini etkileyen önemli kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

SU-57 VE SU-34'LER TESLİM EDİLMİŞTİ

Rostec'e bağlı havacılık ve savunma sanayi şirketi olan United Aircraft Corporation (UAC), geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanlığına, bir parti Su-57 ve Su-34 savaş uçağı teslim etmişti.

İstihbarat kaynakları, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya'nın en az 134 askeri uçağını kaybettiğini bildirmişti. Onaylanan kayıplar arasında 36 Su-34 saldırı uçağı ve bir Su-34M yer alıyor. Özellikle, Ukrayna'nın Akhtubinsk hava üssüne düzenlediği bir drone saldırısında bir Su-57'nin kaybedildiği açıklanmıştı.

  • Su-57
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