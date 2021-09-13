13 Eylül 2021 Pazartesi 09:54 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 09:54

ABD merkezli askeri analiz dergisi The National Interest'te askeri uzman Mark Episkopos'un imzasını taşıyan makalede, Rusya'nın yeni beşinci nesil hafif taktik uçağı Su-75 Checkmate'in avantajları sıralanarak, bu uçağın donatıldığı ekipman ve rekabetçi maliyeti sayesinde yabancı üreticileri geride bırakacağı belirtildi.

Beşinci nesil 'hayalet' avcı uçağının saatte 1.900 kilometreye kadar hıza ulaşabildiği, muharebe yarıçapının ise 3.000 kilometre olduğu kaydedilen yazıda, Su-75 Checkmate'in 'ikinci kademe' motorla (Ürün 30) donatıldığı ve Su-57 avcı uçağına benzer modern bir cam kokpite sahip olduğu vurgulandı.

Episkopos, yeni Rus uçağının bir başka avantajı olarak ise yedi tondan fazla taşıma kapasitesini, orta ve kısa menzilli RVV-MD ve RVV-SD füzelerini, 'Grom' ailesinden 'havadan karaya' füzelerinin de dahil olduğu evrensel silahları, çok sayıda güdümlü ve güdümsüz bombayı taşıma kabiliyetini vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Makalede ayrıca Su-75 Checkmate'in asgari 25-30 milyon dolarlık maliyeti ile İsveç yapımı Saab JAS-39 Gripen çok amaçlı avcı uçağı ve Fransız Dassault Rafale ile rekabet edeceği ifade edildi.

Beşinci nesil yeni Su-75 uçağının prototipi ilk kez MAKS-2021 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda görücüye çıktı. Yeni uçağın ilk sırada Ortadoğu, Asya, Kuzey Afrika ve Latin Amerika ülkelerine ihraç edilmesi planlanıyor. İlk uçuşunu 2023'te yapması planlanan yeni Rus uçağının seri üretimine ise 2025'te geçilmesi düşünülüyor.