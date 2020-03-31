Suhoy yetkilisinden Su-57, F-35 ve F-22 karşılaştırması: Daha üstün çünkü Batı için bu kabiliyet şart değil

star.com.tr 31 Mart 2020 Salı 21:44 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 21:44

Mihail Strelets, Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) kurumsal dergisine verdiği röportajda, iki önemli Amerikan savaş uçağı, F-22 ve F-35'un tasarımlarında benzer sorunları olduğunu iddia etti. Strelets' göre, iki uçak da çok yönlülük yerine belirli hedeflere odaklanılarak tasarlandı.



Rus Mühendis, örneğin F-22'nin hava muharebesi için özel olarak tasarlandığını, ve yer hedeflerini vurması için bazı geliştirmelere karar verildiğinde Amerikalı mühendislerin büyük sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Strelets'e göre mühendisler, F-22'nin füze bölmelerini genişletemediler ve bu nedenle jeti en güçlü havadan yere füzelerle donatamadılar.

Strelets, dünyanın en büyük savunma projesi bütçesiyle tasarlanan F-35'in de benzer bir sorunu olduğunu ileri sürdü. Strelets, F-35'in yer hedeflerini vurma yeteneklerine odaklanarak tasarlandığını, ancak uçağın hız ve manevra kabiliyetinden yoksun olduğunu iddia etti. Rus Mühendise göre bu da, F-35'i it dalaşı senaryolarında, Su-57 gibi haleflerinin yanı sıra dördüncü nesil uçaklara nazaran bile daha az cazip hale getiriyor.

Su-57'nin başlangıçta çoklu görevleri yerine getirebilen çok yönlü bir savaş uçağı olarak tasarlandığını belirten Strelets, 'Yüksek manevra kabiliyeti, Batı ülkeleri tarafından üretilen jetler için temel şart değil. Biz bunun yerine her ikisine de odaklanıyoruz.' dedi.

Strelets ayrıca, Su-57'nin manevra kabiliyetinin, jetin ince aerodinamiklerini ve motorlarının tamamen kontrol edilebilir itme vektörüne övgüde bulunan Strelets, bunun eski ABD Hava Kuvvetleri General Dave Deptula gibi bazı batı askeri komutanları tarafından çok değerli olduğunu belirtti.

76 Su-57'nin 2028 yılına kadar Rus Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor ve şimdiye kadar toplam 13 jet yapıldı.

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