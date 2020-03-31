İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,6154
  • EURO
    7,2874
  • ALTIN
    336.87
  • BIST100
    89643.7
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Suhoy yetkilisinden Su-57, F-35 ve F-22 karşılaştırması: Daha üstün çünkü Batı için bu kabiliyet şart değil
Savunma

Suhoy yetkilisinden Su-57, F-35 ve F-22 karşılaştırması: Daha üstün çünkü Batı için bu kabiliyet şart değil

Rus Suhoy (Sukhoi) Tasarım Bürosu Direktörü Mihail Strelets, Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı Su-57'nin, Amerikan'ın efsane savaş uçağı F-22 ve F-35'lerden daha üstün olduğunu ileri sürdü.

star.com.tr31 Mart 2020 Salı 21:44 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 21:44
ABONE OL

Mihail Strelets, Rusya Birleşik Uçak Şirketi (UAC) kurumsal dergisine verdiği röportajda, iki önemli Amerikan savaş uçağı, F-22 ve F-35'un tasarımlarında benzer sorunları olduğunu iddia etti. Strelets' göre, iki uçak da çok yönlülük yerine belirli hedeflere odaklanılarak tasarlandı.

Rus Mühendis, örneğin F-22'nin hava muharebesi için özel olarak tasarlandığını, ve yer hedeflerini vurması için bazı geliştirmelere karar verildiğinde Amerikalı mühendislerin büyük sorunlarla karşılaştığını söyledi.

Strelets'e göre mühendisler, F-22'nin füze bölmelerini genişletemediler ve bu nedenle jeti en güçlü havadan yere füzelerle donatamadılar.

Strelets, dünyanın en büyük savunma projesi bütçesiyle tasarlanan F-35'in de benzer bir sorunu olduğunu ileri sürdü. Strelets, F-35'in yer hedeflerini vurma yeteneklerine odaklanarak tasarlandığını, ancak uçağın hız ve manevra kabiliyetinden yoksun olduğunu iddia etti. Rus Mühendise göre bu da, F-35'i it dalaşı senaryolarında, Su-57 gibi haleflerinin yanı sıra dördüncü nesil uçaklara nazaran bile daha az cazip hale getiriyor.

Su-57'nin başlangıçta çoklu görevleri yerine getirebilen çok yönlü bir savaş uçağı olarak tasarlandığını belirten Strelets, 'Yüksek manevra kabiliyeti, Batı ülkeleri tarafından üretilen jetler için temel şart değil. Biz bunun yerine her ikisine de odaklanıyoruz.' dedi.

Strelets ayrıca, Su-57'nin manevra kabiliyetinin, jetin ince aerodinamiklerini ve motorlarının tamamen kontrol edilebilir itme vektörüne övgüde bulunan Strelets, bunun eski ABD Hava Kuvvetleri General Dave Deptula gibi bazı batı askeri komutanları tarafından çok değerli olduğunu belirtti.

76 Su-57'nin 2028 yılına kadar Rus Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor ve şimdiye kadar toplam 13 jet yapıldı.

star.com.tr

Başkan Erdoğan 500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu
İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

İşte koronavirüs salgınını bitirmenin 3 yolu

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!
Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Veliaht Prens Bin Zayid Türkiye karşıtı cephe açma planını devreye soktu!

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

ABD ve İngiltere'nin tasarımını reddettiler!
ABD ve İngiltere'nin tasarımını reddettiler!

ABD ve İngiltere'nin tasarımını reddettiler!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.