'Süper büyük' ÇNRA testinden sonra füzeler durmuyor

star.com.tr 14 Nisan 2020 Salı 10:06 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 10:19

Yonhap haber ajansına göre, Pyongyang'ın "süper büyük" çoklu roketatarı test etmesinden sadece iki hafta sonra Wonsan'dan iki füze daha ateşledi.

Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına dayandırdiği habere göre, Salı günü Kuzey Kore'nin kısa menzilli seyir füzeleri olduğuna inanılan birden

fazla mermi fırlatıldı. Füzelerin Kangwon Eyaletinden 150 kilometre (93 mil) ötedeki Japonya Denizin'e düştüğü belirtildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ordumuz Kuzey Kore'nin olası askeri eylemlerine karşı hazırlıklı ve hazır durumda. ABD ve Güney Kore

istihbarat teşkilatları mevcut bilgileri ayrıntılı olarak araştırıyor" denildi.

Kuzey Kore makamlarından füzelerin ateşlenmesi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Kuzey Kore Mart ayının 2, 9 ve 21'inde toplam 3 kez füze ateşlemişti.

Yeni Yıl Günü açıklamasında Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, Pyongyang'ın yakın gelecekte "yeni bir stratejik silah" göstereceğini açıkladı, ancak ne olacağı ayrıntılı olarak belirtmedi.

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