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Savunma

Super Tucano ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Sierra Nevada Corporation (SNC) ve Embraer Defense & Security tarafından Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) için üretilen ilk Super Tucano, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 13:26 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 13:26
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Sierra Nevada Corporation (SNC) ve Embraer Defense & Security tarafından Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) için üretilecek 12 adet A-29 Super Tucano Hafif Taarruz Uçağı (LARR)’ndan ilki, ABD’nin Florida eyaletindeki üretim hattında ik uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Nijerya Hava Kuvvetleri için üretilen ilk A-29 Super Tucano’nun, Colorado’da son testlerini yapması ve NAF pilotlarının eğitimine sunulması planlanıyor. Nijerya’ya ilk Super Tucano teslimatı ise 2021 yılında gerçekleştirilecek

A-29 Super Tucano

Halihazırda dünya genelinde 15 ülke tarafından kullanılan A-29 Super Tucano, düşük maliyetli yakın hava desteği ve keşif görevleri için geliştirilmiştir.

Sierra Nevada Corporation (SNC) ve Embraer Defense & Security tarafından üretilen Super Tucano, çok güçlü bir turboprop motora sahiptir. Engebeli arazilerden bile iniş-kalkış gerçekleştirebilen Super Tucano, ABD Hava Kuvvetleri Askeri Tip Sertifikasına sahip dünyadaki tek hafif saldırı uçağıdır.

Toplam uzunluğu 11.38 metre olan A-29; 11.14 metre kanat genişliğine ve 3.97 metre yüksekliğe sahiptir. Azami 1.650 deniz mili menzili bulunan uçak; 3.5 saat havada kalış süresine, 5.4 ton azami kalkış ağırlığına, 1.55 ton faydalı yük kapasitesine ve 35.000ft servis irtifasına sahiptir.

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