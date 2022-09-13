Sürpriz iddia! Dünya bunu konuşuyor: Hayalet SİHA TB4 mü geliyor?

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Baykar'ın yakın zamanda yeni bir müjdeyi duyurması bekleniyor.



Ukraynalı yayın kuruluşu Defence Express, yeni bir Bayraktar SİHA çeşidinin ismini zikretti. Ukraynalı yayın kuruluşu, BAYKAR tarafından Ukrayna'ya açılacak SİHA fabrikasının tasarım fotoğraflarına dayanarak Bayraktar TB4 adında yeni bir SİHA'nın geliştirildiğini iddia ediyor.

BAYRAKTAR TB4'ÜN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Baykar'ın yeni tip SİHA'sı, Ukrayna'ya kurulacak tesisin animasyon görüntülerine yansıdı.

Görüntüsü paylaşılan ve Bayraktar TB4 olduğu iddia edilen İHA'nın, genel hatlarıyla BAYRAKTAR TB2 ve TB3'e benzediği ancak gövdesinin çok daha basık olduğu dikkat çekti.

TESPİT EDİLMESİ İMKANSIZ

Bu basıklık sayesinde 'radar kesit alanı (RKA)'nın iyice azaltılması planlanıyor. Zaten oldukça düşük bir RKA'ya sahip olan Bayraktar TB2, hava savunma unsurları tarafından oldukça zor bir tespit ediliyor.

Bayraktar TB4 adında yeni ve daha düşük RKA'lı bir platform geliştirilmesi durumunda, hava savunma unsurlarının işlerinin daha da zorlaşacak.

"HAYALET" ÖZELLİĞİ

Bayraktar TB4'ün, TB2 versiyonundan geliştirildiği bildirilirken yeni

versiyonun radarlar tarafından görülemez hale geleceği bilgisi paylaşıldı. Bayraktar TB4, bu nedenle "hayalet SİHA" olarak anılmaya başladı.

BAYRAKTAR TB2 20'DEN FAZLA ÜLKEDE

Milli imkanlarla BAYKAR tarafından geliştirilen BAYRAKTAR TB2 SİHA, 2014 yılından beri aktif olarak görev yapıyor. Şu ana kadar 300 adetten fazla üretilen BAYRAKTAR TB2, Türk güvenlik birimleri tarafından çok aktif bir şekilde kullanılıyor ve 20'den fazla ülkeye de ihraç edildi.

Star Gazetesi