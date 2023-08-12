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Savunma

Suudi Arabistan'dan bir ilk! Türkiye ile durumu tersine çevirdiler

Türkiye'de ilk kez Suudi Arabistan'a ait insansız hava aracı üretilecek. Suudi Arabistan'a ait İHA'nın ilk kez ülke sınırlarının dışına taşınacağına dikkat çeken yabancı basın, 'Krallık sınırları dışında Suudi tasarımı bir sistem inşa etmek, savunma şirketlerinin geleneksel çalışma şeklinin tersine çevrilmesidir' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi12 Ağustos 2023 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Suudi Arabistan'dan bir ilk! Türkiye ile durumu tersine çevirdiler
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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmaların yankısı devam ediyor. İki ülkenin savunma sanayi alanındaki işbirliğini yakın takibe alan yabancı savunma siteleri, Türkiye'de üretilecek Suudi Arabistan'a ait insansız hava aracının ilk kez ülke sınırlarının dışına taşınacağına dikkat çekti.

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Suudi fikri mülkiyetinin Krallık dışında üretilmesinin türünün ilk örneği olduğu ifade edildi.

Anlaşmanın 16'ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) imzalandığı kaydedilirken, "Suudi firması Intra Defence Technologies'in ASEF-I İHA'sı, iki firma arasında yapılan yeni lisans anlaşması kapsamında ESEN tarafından Türkiye'de üretilecek. Krallık sınırları dışında Suudi tasarımı bir sistem inşa etmek, savunma şirketlerinin geleneksel çalışma şeklinin tersine çevrilmesidir" denildi.

Suudi Arabistan dışında üretilmek üzere lisanslanan Suudi yapımı ilk insansız hava aracı olduğunu doğrulayan Intra Defence Technologies Sorumlu Başkan Yardımcısı Asim Qurashi, bunun bu türden son anlaşma olmayabileceğini belirtti.

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