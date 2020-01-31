Suudi Arabistan'ı vuracaklardı, füze ellerinde patladı! Çok sayıda İranlı öldü

star.com.tr 31.01.2020 11:11 - Güncelleme: 31.01.2020 11:39

Patlama, Husi milislerinin üst düzey üyelerinin, Güney İsrail'deki Eilat limanına gitmek için Kızıldeniz'den geçen gemilere, uzun menzilli balistik füzeler fırlatmakla tehdit etmesinin ardından meydana geldi.

Breaking Defense'te yer alan habere göre, füzenin patlamasına tam olarak neyin sebep olduğu bilinmese de, İsrail geçmişte bu tür fırlatma girişimlerini engellemek için bazı adımlar atmıştı.

El-Khatsba denilen bir bölgede şehrin kuzey banliyölerinde meydana gelen patlama hakkında kimse fikir sahibi değil. Ancak İsrail kaynakları, patlamanın sebebinin bölgeye yerleştirilen İran füzelerini etkisiz hale getirmek için bir eylem olabileceğini söylüyor.

İsrail uzun zamandır bu füzelerin Lübnan'daki Hizbullah'a gönderilmesini engellemekle için uğraşıyor. Özellikke İran'ın Suriye üzerinden, Lübnan'a göndereceği füzeleri engellemek için 240'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

YEMEN MEDYASI DOĞRULADI

Yemen radyosu, olaydan birkaç saat sonra Suudi Arabistan'daki hedeflere karşı başlatılan balistik füze saldırısı sırasında, bir füzenin patladığını ve çok sayıda kayıp verildiğini söyledi.

Suudi Arabistan'a karşı saldırılar düzenleyen Husilerin elindeki füzeler, ilk kez patlamıyor. Geçen yılın Haziran ayı ortasında, Arapça yayın yapan Sky News, İran askeri uzmanlarının başkent Sanaa yakınlarında Husi milislerinin kontrolündeki bölgede yer alan askeri üslerde, benzer bir şekilde öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL SALDIRILAR DÜZENLEYEBİLİR

Breaking Defense'te yer alan habere göre, İran füzelerinin Yemen gibi ülkelerde konuşlandırılması, olası bir saldırıyı önceden engellemek isteyen İsrail güçlerini harekete geçirecektir.

İran'ın Balistik füzeleri Yemen'den fırlatması stratejik açıdan şüpheli görünse de, uzmanlar bu bölgede “ilk bakışta mantıksız görünen şeylerin ertesi gün gerçeğe dönüştüğünü” söylüyorlar.

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) yetkilileri, ordunun çatışmaya hazırlık için çalışmalarının hızlandırdığını açıkladı. Açıklamada, 'Hem kuzey hem de güney cephelerinde durum gergin ve kırılgan. Bu durum bir çatışmaya dönüşebilir.' ifadelerine yer verildi.

29 OCAK'TA YENİDEN SALDIRDILAR

Husi milislerinin Suudi Arabistan’da Aramco petrol tesisleri, Abha Havalimanı'nı ve Kral Halid Hava Üssü'nü hedef aldıkları belirtildi. Sözcü Seri, Yemen'de Cevf ve Marib kentlerinde 2 bin 500 kilometreden fazla alanı ele geçirdiklerini iddia etti.

