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Su altında çatışmaya hazırlık! Çeliği delebilecek özellikte

ABD Ordusu Özel Harekat Kuvvetleri, su altı çatışmalarında için 'su altında çeliği delebilecek' yeteneğe sahip mermileri deniyor.

  • star.com.tr
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Defense One dergisinde yer alan habere göre, ABD Özel Harekat Kuvvetleri, su altında etkili mermileri test ediyor.
 
Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın denediği mermilerin, Norveç merkezli savunma şirketi DSG Technologies tarafından geliştirildiği belirtildi.
 
Business Insider'a konuşan Özel Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü, mermilerin Terörle Mücadele Teknik Destek Ofisinde (CTTSO) testlerden geçirildiğini doğruladı. Ancak yetkili, DSG Technologies ile çalışılıp çalışılmadığı konusunda bilgi paylaşmadı.
 
DSG'NİN SU ALTI MERMİSİ
 
Ortalama mermi havada saniyede 760 metre hızla ilerler. Ancak, havadan 800 kat daha yoğun olan suda, etkili olabilmesi için sürtünmeyi minimize edecek teknolojiye ihtiyaç vardır.
 
Norveçli DSG'nin geliştirdiği mermi, küçük bir hava kabarcığı oluşturmasını sağlayan tungsten (kimyasal bir element) ile kaplanıyor. Bu da daha az su basıncı ve daha az sürtünme sağlıyor.
 
Böylece mermi su da ilerlerken sadece uçu sürtünmeden etkileniyor.

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