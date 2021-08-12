İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6097
  • EURO
    10,1511
  • ALTIN
    484.877
  • BIST100
    1410.87
Savunma

T-90S dikkat çekti! ''Zırhlı katil''

ABD'li National Interest, Rusya'nın T-90S tankının zırhlı bir katil olduğunu yazdı.

12 Ağustos 2021 Perşembe 08:12 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 08:12
ABONE OL

ABD merkezli The National Interest, T-90S tankının, Rus savunma sanayisinin ihracata yönelik en başarılı ürünlerinden biri olduğunu yazdı.

Mark Episkopos imzalı yazıda, T-90 tankının hizmete girdiği günden itibaren birçok değişiklikten geçtiği ifade edildi. Başlarda T-72 tankının iyileştirilmiş versiyonu olan T-90'ın, 48 ton ağırlığıyla saatte 60 kilometre hız geliştirebildiği ve yakıt takviyesi yapılmadan 550 kilometre mesafe geçebildiği anımsatıldı.

Sonuç olarak T-90S'in, seleflerinin tüm iyi özelliklerini kendinde birleştirdiğini yazan Episkopos, tankın anahtar özelliğinin, kompozit alaşımdan oluşan kombine zırh olduğunu kaydetti.

Aracın ayrıca Kontakt-5 reaktif zırh ve Ştora-1 elektronik ve optik aktif koruma sistemine sahip T-90S'ın diğer üstünlüklerinin, modernize edilmiş 2A46M top namlusu ile uzaktan kumandalı makineli tüfeklerin olduğu kaydedildi. (Sputnik)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.