T-90S dikkat çekti! ''Zırhlı katil''

12 Ağustos 2021 Perşembe 08:12 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 08:12

ABD merkezli The National Interest, T-90S tankının, Rus savunma sanayisinin ihracata yönelik en başarılı ürünlerinden biri olduğunu yazdı.

Mark Episkopos imzalı yazıda, T-90 tankının hizmete girdiği günden itibaren birçok değişiklikten geçtiği ifade edildi. Başlarda T-72 tankının iyileştirilmiş versiyonu olan T-90'ın, 48 ton ağırlığıyla saatte 60 kilometre hız geliştirebildiği ve yakıt takviyesi yapılmadan 550 kilometre mesafe geçebildiği anımsatıldı.

Sonuç olarak T-90S'in, seleflerinin tüm iyi özelliklerini kendinde birleştirdiğini yazan Episkopos, tankın anahtar özelliğinin, kompozit alaşımdan oluşan kombine zırh olduğunu kaydetti.

Aracın ayrıca Kontakt-5 reaktif zırh ve Ştora-1 elektronik ve optik aktif koruma sistemine sahip T-90S'ın diğer üstünlüklerinin, modernize edilmiş 2A46M top namlusu ile uzaktan kumandalı makineli tüfeklerin olduğu kaydedildi. (Sputnik)