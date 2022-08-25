Talep patladı! F-35 satın almak için sıraya girdiler

Amerikan 5. nesil savaş uçağı F-35 yüksek maliyetiyle çeşitli tartışmaların konusu olurken, gizli savaş uçağına olan talep günden güne artıyor.

Savunma politikaları uzmanları, F-35'in bu kadar popüler olmasının nedenini Rusya ve Çin tarafından tehdit edilen ülkelerin kendilerini korumak için çare aramasına bağlıyor.

AVRUPA'DA F-35 ÇILGINLIĞI

Alman hükümetinin Tornado uçaklarının yerine ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı alacağı açıklanmıştı.

Akşam'da yer alan habere göre, Alman ordusu 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında hava kuvvetlerini F-35 savaş uçaklarıyla donatmak istiyor.

Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980'den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alacak.

Dünyanın en modern savaş uçağı olarak sunulan F-35'lerden Almanya'nın en fazla 35 adet alması planlanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

YUNAN BAKAN AUSTİN'DEN F-35 İSTEDİ

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satılmasını istedi. Yunan Bakan, Rusya'yı "saldırgan" olarak tanımlarken bu ülkeye karşı "her türlü adımı atmaya" ve "Ukrayna'ya her türlü yardımı yapmaya" hazır olduklarını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Doğu Avrupa ülkeleri savunma modernizasyonuna hız verdi. Çek hükümeti, ABD'den F-35 ve İsveç'ten CV90 zırhlı muharebe aracı satın alınması konusunda hazırlıklara başladı.

Finlandiya hükümeti, ABD merkezli Lockheed Martin şirketinden 64 adet F-35 savaş uçağı alacaklarını ifade etmişti.

2021 Aralık ayında Finlandiya dünyanın en büyük silah üreticisi Lockheed Martin şirketinden 64 adet F-35 savaş uçağı alınmasına karar verdiklerini açıklanmıştı.

İsviçre'de F-35 tartışmaları hızla sürerken ülke ABD'den F-35 alınıp alınmaması için referanduma gidecek.

F-35'İN ÜNÜ AVRUPA İLE KISITLI DEĞİL

Japonya, Kuzey Kore ve Çin'i caydırmak için 147 F-35'i envanterine katmak istiyor. Japon pilotlar ABD ile ortak tatbikatta F-35 eğitimleri aldılar.

Temmuz ayında Güney Kore ve ABD'nin ortak tatbikatında iki ülkenin F-35'leri ilk defa birlikte uçmuştu.