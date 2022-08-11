Tam 10,8 milyar TL! Türkiye'nin gururu ASLESAN'dan bir başarı daha

ASELSAN'dan 2022 yılı ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre şirket, yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam etti.



Şirketin brüt kârı, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 33 artarken faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artış göstererek 2,7 milyar TL'ye yükseldi. FAVÖK marjı ise yüzde 25 olarak gerçekleşti.

ASELSAN'ın net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 3,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin öz kaynaklarının aktife oranı yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Milli sorumluluklarımızın bilinciyle, gelişmiş teknolojilerimizi ülkemizin hizmetine sunduğumuz 2022 yılının ilk yarısını geride bırakmış bulunuyoruz. Dünyanın makroekonomik ve jeopolitik riskler ile karşı karşıya kaldığı, küresel enflasyonun dünya genelinde maliyet baskısı yarattığı bu zorlu dönemde de ASELSAN olarak istikrarlı büyüyerek çalışmalarımıza kesintisiz devam ettik. ASELSAN'da teknolojiye yön verme hedefiyle çığır açıcı teknolojilere yönelik temel araştırma çalışmalarını inovatif bakış açısı ile, yapay zekadan otonomiye, fotonikten metamalzemeye, biyosavunmadan kuantum teknolojilerine kadar uzanan geniş bir alanda, ülkemizi ve ASELSAN'ımızı daha ileriye taşımak üzere sürdürmekteyiz." ifadesini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanlığının vizyonu doğrultusunda ASELSAN'da, hem ürün ve sistem geliştirmek için hem de kritik teknolojilerin sahibi olmak için yüksek kapasiteli insan kaynağından aldıkları gücü de harekete geçirdiklerini dile getiren Görgün, "İnovasyonu ve AR-GE'yi üretimden pazarlamaya, tedarikten yönetime kadar tüm iş süreçlerinde faaliyetlerimizin odak merkezi haline getirerek ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atıyoruz." açıklamasında bulundu.

- "Tedarikçilerimizin her daim yanındayız"

2022 yılının sadece ilk yarı yılında tedarikçilere 10,9 milyar TL'ye yaklaşan ödeme yaparak finansal katkı sağladıklarını belirten Görgün şunları kaydetti:

"Ayrıca bu 6 aylık süreçte 106 ürünün de millileştirilmesini başarı ile tamamladık. Böylelikle son 3 yılda millileştirdiğimiz ürün sayısını 613'ün üzerine çıkararak 331 milyon dolara yakın bir büyüklüğün ülkemizde kalmasını sağladık. Ayrıca katıldığımız İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul iş birliğiyle düzenlenen 4'üncü Savunma Sanayii Buluşmalarında, 20 farklı iş kolundan olan tedarikçilerimizle millileştirme süreci hakkında bilgiler verdik. Tedarikçilerimize gerek finansal gerek bilgi birikimi aktarımı olarak verdiğimiz destekle tedarikçilerimizin üretim hacimleri artarken ülke ekonomisine sağlanan katkı da artacaktır."

- "Yerli ve milli ürünlerimizle oyun değiştirici vurucu gücümüzün farkındayız"

Görgün, milli mühendislik gücüyle ürettikleri uydu haberleşme sistemi teknolojilerinin kritik roller üstlenmeye devam ettiğini ve bu yıl kardeş ülke Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'e ASELSAN olarak önemli bir katılım sağladıklarını dile getirdi.

Toplam 21 ürün ve sistemle katıldıkları Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerli ve milli imkanlarla ürettikleri ürünler ASELSAN standında sergilenirken birçok ziyaretçiden de yoğun ilgi gördüğünü aktaran Görgün, "TEKNOFEST Azerbaycan'da uçuş gösterileri yapan Bayraktar AKINCI TİHA, uydu haberleşme sistemlerimizi kullanarak uzun bir uçuşun ardından Azerbaycan'a başarıyla vardı. Milletimizden aldığımız inanç ve destekle büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dünyanın en büyük 49. savunma şirketiyiz"

Görgün, "ASELSAN 2008 yılında 97'nci sıradan dahil olduğu dünya savunma sanayi devleri arasındaki (Defense News Top 100) başarısını bu yıl da 49. sırada yer alarak sürdürmüştür. Defense News Top 100 listesinde ilk 50'de yer alan tek Türk şirketi olduk. Ülkemiz adına geliştirdiğimiz yüksek teknolojiler ile hem ulusal hem de uluslararası platformda elde ettiğimiz başarılar artarak devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

- "İklim meselesinde insanlığın yanındayız"

"İklim değişikliği" ile "yeşil dönüşüm" konularının ele alındığı Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi'nde (EKO İKLİM) ASELSAN olarak sürdürülebilir bir dünya için ürettikleri çözüm ve uygulamaları anlattıklarına değinen Görgün, "Yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yenilenebilir enerji, elektrikli ulaşım ve akıllı şehirler konularındaki çözümlerimizi sergiledik. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekli gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan ASELSAN, bu yıl ilk defa katılım sağladığı İngiltere merkezli ROSPA Ödüllerinde gümüş ödül kazandı." ifadesini kullandı.

- "Gençlerimize vizyon kazandırmaya ve nitelikli iş gücü yetiştirmeye desteğimiz sürdü"

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, gelecek için var güçleriyle çalışmaya devam ettikleri belirterek şunları kaydetti:

"Katılım gösterdiğimiz Gençlik Bilişim Festivalinin 'Türkiye'nin Uzay Yolculuğu' başlıklı oturumunda Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri ile bir araya geldik. Oturumda ASELSAN'ın uzay alanındaki projeleri ve vizyonu hakkında gençlerle paylaşımlarda bulunduk.



Savunma sanayinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, milli teknoloji hamlesinin parçası olmak isteyen başarılı gençlerin tercihi oldu. İngilizce hazırlık sınıfı olan okulumuz, Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına göre bu yıl 0,44'lük dilimden öğrenci aldı.



Gençlerimizle hem ülke hem de kendi gelecekleri için birlikte yürümeye devam edeceğiz.

Milletimizden gücünü alan ASELSAN'da yeni başarılara imza atmak ve bunları sizlerle paylaşmak için var gücümüzle 2022 yılının devamında da çalışmayı sürdüreceğiz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Savunma Sanayii Başkanlığımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."





