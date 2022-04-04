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Savunma

Tam 961 milyon dolar! Yerli ve milli savunma sanayisinden büyük başarı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48.6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.' dedi.

4 Nisan 2022 Pazartesi 21:07 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 21:10
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Demir, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayi ihracatı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan ihracatın yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48.6'lık artış gösterdiğine dikkati çeken Demir şu ifadeleri kullandı:

Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48.6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum.
  • Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir
  • yerli ve milli savunma sanayi
  • milli savunma

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