Demir, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, savunma sanayi ihracatı hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan ihracatın yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48.6'lık artış gösterdiğine dikkati çeken Demir şu ifadeleri kullandı:

Savunma ve havacılık sektörümüz yılın ilk 3 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 48.6'lık artışla 961 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Emeği geçenleri tebrik ediyorum, ancak hedeflerimiz için daha fazla çalışmamız gerektiğini bir kez daha vurguluyorum.