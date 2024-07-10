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Savunma

Tarih belli oldu: ABD Avrupa'ya Tomahawk yerleştirecek!

ABD, 2026 yılından itibaren Almanya'ya 'Tomahawk' uzun menzilli seyir füzelerini konuşlandıracağı bildirildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 22:59 - Güncelleme:
Tarih belli oldu: ABD Avrupa'ya Tomahawk yerleştirecek!
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Washington'daki NATO Zirvesi öncesinde ABD ve Almanya'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Tomahawk seyir füzeleri ve diğer uzun menzilli silahlar, 2026'dan itibaren Almanya'ya konuşlandırılacak.

Açıklamada uzun menzilli silahların Avrupa'da konuşlandırılacak olmasının ABD'nin NATO'ya olan bağlılığını ve Avrupa'nın caydırıcılığına olan katkısını gösterdiğine işaret edilerek, bunların SM-6'lar, Tomahawk füzeleri ile şu anda geliştirilmekte olan hipersonik silahlar olacağını ifade edildi.

1990'LARDA KONUŞLANDIRILMIŞTI

Tüm bunların Avrupa'daki mevcut kara konuşlu sistemlerden çok daha geniş bir menzile sahip olacağı kaydedildi.

ABD bu tür uzun menzilli silahları Almanya'ya en son 1990'larda konuşlandırmıştı.

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