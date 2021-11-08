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Savunma

Tarihin en büyük sevkiyatı olacak! Türkiye sınırına yeni yığınak

Yunanistan'a askeri sevkiyatlarını artırmaya devam eden ABD, tarihin en büyük askeri sevkiyatını yapmaya hazırlanıyor. Söz konusu sevkiyatta 120'den fazla helikopter ve bin askeri araç nakledilecek.

Aksam.com.tr8 Kasım 2021 Pazartesi 23:38 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 23:38
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Yunan basını, ABD'nin Dedeağaç'a çok sayıda askeri araç ve personelini konuşlandıracağını yazdı.

18-20 Kasım tarihleri arasında 120'den fazla helikopter ile çeşitli 1000 askeri aracın Yunanistan'a getirileceği bildirildi.

Daha önce de "Dedeağaç'a bugüne dek hiç getirmediğimiz kadar çok sayıda uçak ve helikopter ulaşacak." diyen ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın işaret ettiği üzere ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri araçların sevkiyatı USNS Yuma tipi askeri savaş gemisi tarafından yapılacak.

Gelişmeye gerekçe olarak "tatbikat" gösterilirken Büyükelçi Pyatt'ın da 2 ya da 3 Aralık tarihinde Dedeağaç'ı ziyaret edeceği kaydedildi.

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