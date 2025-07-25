Roketsan tarafından geliştirilen yeni hipersonik füze TAYFUN Blok 4, IDEF2025'te tanıtıldı.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, katıldığı TVNET yayınında yeni füzeye ilişkin çarpıcı bilgiler aktardı.

"Uçaktan atılan balistik füze biliyor musunuz?" diye soran Yarar, "Bu tabiri bana mühendisler kullandı. Ben şaştım kaldım. Anlattıkça büyüdü gözümde Türkiye. Ya gerçekten büyüdü ya! Füzeyi fırlatıyorsun; füze yaklaşık 180 kilometre ötedeki bir hedefi vurmak üzere gidiyor. Havadan havaya... Büyük bir rakam arkadaşlar" dedi.

Yarar, yabancı şirketlerin, yabancı ülkelerin delegasyonunun, askeri heyetlerin Türk mühendislerin geliştirdiği her ürünü santim santim çektiğini belirten Yarar, "Ben bu ağızları açık kalmayı görmeyi çok özlemişim be kardeşim." diye konuştu.

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