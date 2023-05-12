Tayfun füzesinden yeni görüntüler... İlk defa yayımlandı

TAYFUN Balistik Füzesi'nin atış görüntüleri paylaşıldı. Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun "kısa menzilli balistik füze" olarak ülkenin güvenliğine katkı sağlayacak.

Yeni teknolojiler geliştirdiklerini belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mevcut teknolojilerin kombinasyonuyla değişik modeller ve versiyonlar ortaya çıkarıyoruz. Bazen kulağımıza geliyor, hasım ülkeler 'biz sürpriz şu silahı alacağız, şöyle güçlüyüz' diye. Konuştuklarımız var, konuşmadıklarımız da var. Bize bulaşmayın... Bugünlerde arka arkaya çıkan ürünleri görüyoruz. Duramazsınız, çalışma devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Gördükleriniz geçmişte başlayan çalışmaların ürünleri" dedi.

MENZİLİ 561 KİLOMETRE



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl kasım ayında Tayfun'un menzilinin 561 kilometre olduğunu, menzilin daha artırılacağını açıklamıştı.

BALİSTİK FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?



Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.