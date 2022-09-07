TB2'ler Tayvan Boğazı'nda dengeleri değiştirebilir

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İHA satışı için Tayvan ile görüşülüp görüşülmediğine dair Nikkei Asia'ya açıklamalarda bulundu.



TB2'LER TAYVAN BOĞAZI'NDA DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR

Tayvan-Çin arasındaki krizin sıcak çatışmaya dönmesi halinde SİHA'ların çok kritik roller alacağını belirten Haluk Bayraktar, "İnsansız hava araçlarının olmadığı bir savaşın yaşanması artık söz konusu değil. İHA'ları kullanmayanlar gelecekteki savaşlarda kaybeden tarafta olacaklar" dedi.

AKINCI'YA GEMİSAVAR FÜZELER ENTEGRE EDİLECEK



Baykar'ın gemisavar füzeleri entegre etmek için çalışmalara devam ettiğini söyleyen Haluk Bayraktar, yakın bir gelecekte AKINCI'ya bu özelliğe kavuşacağını ifade etti.

TAYVAN'DAN TEKLİF ALMADIK



Tayvan ile İHA satışı için görüşülüp görüşülmediği sorusuna ilişkin Haluk Bayraktar "Tayvan ile bu konuları konuşmadık, böyle bir teklif almadık. Ancak Çin küresel bir İHA üreticisi, bunları yakından takip ediyoruz" cevabını verdi.

BAYKAR, İHA İHRACINDA ÇİN'İ GEÇTİ



Baykar'ın 23 ülkeye İHA ihraç ettiğini, Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya olan ilginin gün geçtikçe arttığını kaydeden Haluk Bayraktar, Baykar İHA ihracının Çinli savunma sanayi şirketlerinin ürünlerini ihraç ettiği ülkelerin toplam sayısından daha fazla olduğunu vurguladı.

ÖNCELİĞİMİZ DOST VE KARDEŞ ÜLKELER



Hindistan'a İHA satışının yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Haluk Bayraktar, önceliklerinin stratejik ilişkileri olan kardeş ve dost ülkeler olduğunu belirtti.

TB2 SİHA'LAR ÇİNLİ İHA'LARI EMEKLİYE AYIRDI



Türk İHA'ların Çin'in İHA'larından daha başarılı olduğunu vurgulayan Bayraktar, buna örnek olarak ülkelerin Çin'den Türk İHA'lara yönelmesini gösterdi. Haluk Bayraktar, BAYKAR firmasının müşterilerinin birçoğunun daha önce Çin'den silahlı insansız hava araçları satın aldığını, ancak Bayraktar TB-2 İHA'ların kuvvete girdikten sonra onları "emekliye ayırdığını" söyledi.