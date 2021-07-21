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Savunma

MUİS ve Bayraktar aynı karede! Selçuk Bayraktar paylaştı: Var bir hayalimiz

Baykar, Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin (MİUS) TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağını duyurdu. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:01
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Baykar dün, merakla beklenen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşmıştı.

Baykar'ın Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.

TCG Anadolu ile birlikte görev yapacak olan MİUS ile ilgili Selçuk Bayraktar da, Baykar'ın twitter hesabından yapılan resimli paylaşımı alıntılayarak, "Bizim de var bir hayalimiz" ifadelerini kullandı.

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