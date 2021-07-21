21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:23 - Güncelleme: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 14:01

Baykar dün, merakla beklenen Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşmıştı.



Baykar'ın Twitter hesabından bugün yapılan paylaşımda, "Bayraktar TB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak. #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerine yer verildi.



TCG Anadolu ile birlikte görev yapacak olan MİUS ile ilgili Selçuk Bayraktar da, Baykar'ın twitter hesabından yapılan resimli paylaşımı alıntılayarak, "Bizim de var bir hayalimiz" ifadelerini kullandı.

