TCG Anadolu istikrarı gözler önüne serdi: Varyang neden Türkiye'nin olmadı?

Dünyanın ilk SİHA gemisi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla dün denize indirildi.

Kızılelma, Bayraktar TB3, Hürjet, Akıncı gibi yerli ve milli savunma sanayi teknolojilerinin yer alacağı TCG Anadolu, Türkiye'deki siyasi istikrar sayesinde yapımı 7 yılda tamamlandı.

Türkiye'nin güçlü iradesiyle seyrüsefere hazır hale getirilen TCG Anadolu, 2001 yılındaki Varyag'ı akıllara getirdi.

Ukrayna'nın bağımsızlığını kazandıktan sonra bakımını yapamadığı gerekçesiyle hurda fiyatına satışa çıkardığı uçak gemisi Varyag, 20 milyon dolara Çin'e satılmıştı.

"Eğlence oteli yapacağım" diyerek satın aldığı gemiyi 2001 yılında İstanbul Boğazı'ndan geçiren Çin, 10 yıl sonra tüm eksiklerini tamamlayarak uçak gemisi olarak donanmasına kattı.



Peki gemiyi Türkiye değil de neden Çin satın aldı?.

2001'de IMF pençesinde kıvranan Türkiye'de 20'den fazla banka iflas etmiş, insanlar işsiz kalmıştı. Eğer Türkiye bugünkü gücünde olsaydı o uçak gemisini Çin mi alırdı yoksa Türkiye mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 milyon dolara satılan gemiyi donanmaya kazandırır mıydı? TCG Anadolu'nun teslim töreninde hepimiz gördük.

Ukrayna bağımsızlığını kazandıktan sonra nükleer silahlarını Rusya'ya teslim etti. Uçak gemisini Çin'e sattı. Bugünse Rusya saldırılarına karşı batıdan silah dileniyor. Yani aslında tüm ülkeler aynı şeyi arıyor. Güçlü irade, güçlü lider ve siyasi istikrar. Bunun yolu da demokrasilerde sandıktan geçiyor. Eğer Türkiye'de siyasi istikrar olmasaydı yapımı 7 yıl süren TCG Anadolu gibi SİHA gemisi ya da büyük eserler inşa edilebilir miydi?