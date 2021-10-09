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Savunma

Tehditler sonrası ABD'den yeni adım: Kritik bölgeye Demir Kubbe konuşlandırılacak!

ABD, Kuzey Kore'nin önceden yapmış olduğu tehditlerine karşılık olarak tedbiri elden bırakmıyor. ABD, İsrail'den aldığı 'Demir Kubbe' hava savunma füze sistemi bataryalarından birini Asya-Pasifik bölgesindeki Amerikan ileri üssü olan Guam Adası'na konuşlandıracağını açıkladı.

akşam.com.tr9 Ekim 2021 Cumartesi 20:32 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 20:40
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Hawaii merkezli 94. Ordu Hava ve Füze Savunma Komutanlığı, ABD'nin İsrail menşeili "Demir Kubbe" hava savunma füze sisteminden bir bataryayı Guam Adası'na konuşlandıracağını açıkladı.

Demir Kubbe füzelerinin adaya test amaçlı ve geçici olarak konuşlandırılacağı açıklandı. 94. Ordu Hava ve Füze Savunma Komutanlığı, füzelerin 2021'in sonunda operasyonel amaçlı yerleştirileceğini duyurdu.

Kuzey Kore'nin füze atmakla tehdit ettiği ve ABD'nin Asya-Pasifik'te yer alan toprak parçası, Kore Yarımadası ile Güney Çin Denizi arasındaki stratejik konumu nedeniyle, ABD adayı askeri üs olarak kullanıyor.

Guam Adası'nın Kuzey Kore'ye en yakın ABD toprağı olması, adayı tehditlere açık bir duruma getiriyor.

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