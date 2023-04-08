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Savunma

Tehlikeli ''Haeil-2'' gelişmesi: Ölümcül saldırı yeteneği kanıtlandı

Kuzey Kore, bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir hamle daha yaptı. İnsansız sualtı nükleer saldırı aracı Haeil-2'nin başarıyla test edildiğini duyuran Pyonyang yönetimi, denemeyle sistemin ölümcül saldırı yeteneğinin kanıtlandığını açıkladı.

IHA8 Nisan 2023 Cumartesi 10:12 - Güncelleme:
Tehlikeli ''Haeil-2'' gelişmesi: Ölümcül saldırı yeteneği kanıtlandı
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore'den bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir hamle daha geldi. Pyonyang yönetimi, insansız sualtı nükleer saldırı aracı Haeil-2'nin 4-7 Nisan arasında başarıyla test edildiğini duyurdu. Salı günü Güney Hamgyong bölgesindeki bir limandan havalanan ve 71 saat 6 dakika boyunca bin kilometrelik mesafe kat eden aracın, deneme amaçlı savaş başlığını Cuma günü belirlenen hedefe ulaştırdığı belirtildi. Silah sisteminin "düşmanların askeri eylemlerini kontrol altına alma, tehditleri ortadan kaldırma ve ülkeyi savunmak için gerekli olan askeri potansiyeli güçlendirmeye katkı sağlayacağı" ifade edildi. Ayrıca silah denemesinin, "su altı stratejik silah sisteminin güvenilirliğini ve ölümcül saldırı yeteneğini mükemmel bir şekilde kanıtladığı" vurgulandı.

HEDEFİ NÜKLEER TSUNAMİYİ TETİKLEMEK

Kuzey Kore, Haeil-2'nin ilk testini 21-23 Mart arasında düzenlenen bir askeri tatbikat kapsamında gerçekleştirmişti. Ülke lideri Kim Jong-un'un test sürecini bizzat takip ettiği belirtilmişti. Yeni silah sisteminin amacının "su altı patlaması yoluyla büyük ölçekli bir radyoaktif tsunamiyi tetikleyerek düşmanın donanmasını ve ana limanlarını yok etmek" olduğu açıklanmıştı.

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