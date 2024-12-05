BAYKAR tarafından üretilen AKINCI'ların, Mali Silahlı Kuvvetleri'ne, geçici Devlet Başkanı General Assimi Goita tarafından Bamako'da düzenlenen törenle takdim edildiği öğrenildi. Haberde açıklamalarına yer verilen Mali Savunma Bakanı General Sadio Camara ise söz konusu satışın, Mali'nin ulusal bütçesinden finanse edilerek gerçekleştirildiğini vurguladı.

Camara ayrıca, AKINCI'ların 'bölgesel gücü artıramaya ve tehditleri nerede olursa olsun etkisiz hale getirmeye yardımcı olacağını' söyledi.

Mali Devlet Televizyonu'nda yer ­alan görüntülerde 2 adet AKINCI TİHA görülürken, bu satışın ülkenin terörle mücadele çabalarını güçlendireceği ve ulusal güvenliği artıracağı vurgulandı.

Haberde Mali'nin AKINCI TİHA, ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi, ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER güdüm kitleri ve MAM-T akıllı mühimmatları teslim aldığı ifade edildi.

MALİ'NİN KANAYAN YARASI HALİNE GELDİ

Türkiye'nin son yıllarda Sahel bölgesindeki birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendirdiği ifade edilen haberde özellikle Nijer, Mali ve Burkina Faso ile ekonomik ve askeri işbirliğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca, bölge ülkelerinin eski sömürgeci Fransa da dahil olmak üzere Batılı güçlerle bağlarını koparmasıyla birlikte Türkiye'yi sıklıkla tercih etmeye başladığı aktarıldı.

AKINCI teslimatının Mali'nin çeşitli silahlı gruplarla hükümet güçleri arasındaki artan gerginliğin ortasında güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Burkina Faso, Etiyopya ve Libya'dan sonra Mali'nin Afrika'nın dördüncü doğrulanmış AKINCI kullanıcısı olduğunun altı çizilen haberde, Bayraktar TB2'nin Afrika'daki isyancı operasyonlara katkısı ve AKINCI'nın savaş uçakları tarafından taşınan kapasiteye uygun mühimmatları sayesinde, AKINCI'nın Afrika pazarında hızla yükseldiği belirtildi.

Haberde son olarak TB2'lerin, Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMa) tarafından, terör örgütleri ve bu örgütlerle bağlantılı kişilere karşı hava saldırıları düzenlemek için etkin olarak kullanıldığı ve sahadaki birliklere istihbarat sağladığı vurgulandı.

2025'te teslim alacaklar

Bir NATO ülkesinin daha envanterine girdi! Bayraktar TB2 için tarihi anlaşma

Dünyada büyük ses getirdi! Türkiye'yi 'kilit oyuncu' olarak nitelendirdiler: TB3, F-35'leri telafi edecek