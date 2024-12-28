İnsansız hava araçlarına önemli yatırımlar yapan Çin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Bu alanda yatırımları her geçen gün artıran Pekin yönetimi, Poly Technologies şirketi ile sözleşme imzaladı.

DİĞER ÜLKELERE TESLİMATLAR DURDURULDU

Poly Technologies'in temsilcisine göre, Çin hükümeti şirket ile bir milyona yakın kamikaze İHA teslimatı için anlaşmaya vardı. Konuya ilişkin açıklama yapan temsilci, "Hükümetimiz için halihazırda yaklaşık bir milyon drone siparişi aldık ve talebi karşılamak için diğer müşterileri geri çevirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

ÇİN ASKERİ DOKTİRİNİNİ ETKİLEDİ

İnsansız hava araçlarının türü veya teknik özellikleri hakkında henüz bir bilgi paylaşılmazken, Çin'in özellikle Ukrayna'da dronların yaygın kullanımı olmak üzere son küresel çatışmalardan çıkarılan sonuçlarla birlikte böyle bir adımı attığı ifade edildi. Hafif kamikaze ve FPV dronları kullanan Ukrayna'nın yıkıcı etkinliğinin Çin'in askeri doktrinini etkilediği bildirildi.

MUHAREBE SENARYOLARINDA KULLANILIYOR

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, eğitim programlarına drone savaşını dahil etmeye başlarken, Çin ordusunun savaşa hazırlığını artırmak için simüle edilmiş muharebe senaryolarında FPV drone'ları ve kamikaze drone'larının kullanıldığı aktarıldı.

TAYVAN HAZIRLIĞI MI?

Sözleşmenin detayları tam olarak bilinmezken, birçok savunma analisti bunun Tayvan'ı ilgilendiren olası bir çatışmaya hazırlık sinyali olabileceğini ifade etti.

Şirket ayrıca Rusya'ya olası ihracata ilişkin ise şu anda iç talebi karşılamanın en önemli öncelik olduğunu belirtti.