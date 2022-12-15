TF-X, Tayfun, Hürjet, Kızılelma... Atina'da Türkiye korkusu

Yunanistan'da Türk savunma sanayii ürünlerine dair korku ve panik havası sürüyor. Yunan medyasında her gün Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli silahlara geniş yer veriliyor. Basında özellikle 2023'te envantere girecek Türk silahlarına vurgu yapılıyor.

Haberlerde Tayfun füzesi, Kızılelma, Hürjet, Göksungur ve Atak gibi savunma ürünleri hakkında "Muhtemelen ilk kez 2023'te uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları da göreceğiz" deniyor.

TF-X: Yunan in.gr tarafından Forbes'a dayandırılan haberde, bu silahlar arasında en gelişmiş olanının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI veya TUSAŞ) milli savaş uçağı TF-X olduğu belirtildi. Türkiye ile İngiltere arasındaki yakın işbirliğini konu edinen Yunan basını, TF-X ve Doğu Akdeniz'de yürütülen işbirliğinin Atina yönetiminin aleyhine olacağını yazdı.

HÜRJET: Yunan medyasındaki haberlerde 'Hürjet, Türkiye'nin yaşlanan Northrop T-38 Talon ve F-5 savaş uçaklarının yerini alacak' denildi.

ATAK 2: Türk savunma sanayiinin ürettiği ATAK 2 helikopterlerinin önemli ölçüde daha ağır olacağı ve İtalyan selefine göre iki kat fazla faydalı yük taşıyabileceği belirtildi.

TAYFUN: ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli füze Tayfun'u sayfalarına taşıyan Yunan basınında, "Yunanistan'ın tamamı Tayfun füzesinin menzilinde" yorumu yapıldı.

KIZILELMA: Yunun basını, Kızılelma'ya da dikkat çekti. Taksi ve kalkış testlerinin Kasım 2022'de tamamlandığı belirtilen haberlerde Kızılelma'nın Türkiye'nin jet motorlu ilk insansız hava aracı olduğu kaydedildi. Bayraktar Kızılelma için radarlardan kaçma yeteneği nedeniyle hesaba katılması gereken bir güç olacağı yorumuna yer verildi.