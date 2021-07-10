10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:48 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:48

Roketsan, ülkenin yapım aşamasındaki yerli savaş uçağı TF-X için süpersonik, "Akbaba" isminde radyasyon önleyici bir füze geliştirdi.

Aksam.com.tr'nin DefenceNews'ten aktardığı habere göre, Akbaba olarak adlandırılan füze, 30 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği brifingde TF-X'in mühimmat listesine dahil edildi.

Akbaba füze programı Roketsan'ın internet sitesinde sınıflandırılmış olsa da program hakkında detaylı bir bilgi yer almıyor.

Roketsan'dan yetkililer, "Milli güvenlik gizliliği nedeniyle Akbaba projesi hakkında bilgi veremiyoruz" dedi.

Ancak isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir şirket yetkilisi, Akbaba füzelerinin Hava Kuvvetleri envanterindeki yaklaşık 100 adet Amerikan yapımı AGM-88 HARM füzesinin yerini alacağını söyledi.