TITAN için kritik aşama! Düğmeye basıldı

ABD Ordusu, yeni nesil kara sistemi geliştirme çalışmalarının ikinci aşaması, yani 'rekabet edecek prototipleme ve prototipleri ödüllendirme' aşaması için seçimini, Haziran ayı sonuna kadar yapmayı planlıyor.

Ordu, görüş hattının ötesinde hedeflemeyi desteklemek amacıyla sensörlerle sahadaki diğer birimlerle bağlamaya yardımcı olmak üzere geliştirilen, 'Taktik İstihbarat Hedefleme Çoklu Erişim Hizmeti' için tasarımları olgunlaştırmak üzere Ocak 2021'de Raytheon ve Palantir'le sözleşmeler imzaladı.

Yetkililer, derin algılama verilerini etki alanları arasında bağ kurabilme yeteneğinin, Savunma Bakanlığı'nın Ortak Tüm Alan Komuta ve Kontrol konseptinin önemli bir bileşeni olduğunu söylüyor.

YENİ NESİL TITAN SİSTEMİ FAZ II İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Ordu sözcüsü Brandon Pollachek, C4ISRNET'e, iki şirketin dört asker temas noktası, iki tasarım incelemesi ve iki teknik gösterimi içeren yer istasyonu modernizasyon aşamasını tamamladığını ve hizmetin yılın üçüncü çeyreğinde Faz II sözleşmelerini verme yolunda olduğunu söyledi.

Faz I çalışmaları için Raytheon ve Palantir şirketlerinin her biriyle, 8,5 milyon dolar değerinde 12 aylık farklı anlaşmalar imzalandı. 14 aylık bir çalışma olan Faz II aşamasında, şirketlerin tasarımlarında eksiksiz bir sistem prototipine odaklanılacak ve tek bir prototipin seçimiyle sonuçlanacak.

Faz III sırasında, seçilen şirket prototipini geliştirecek ve dördüncü aşamada, sistemi sensörleri ve gelecekteki teknolojik gelişmeleri entegre etmek için hazırlayacak.

Pollachek, ordunun bu prototiplerin 2022 mali yılının sonlarında teslim edilmesini beklediğini ve bunları bu yılın ilerleyen aylarında gösterimlerde kullanmaya başlamayı planladığını söyledi.

Star Gazetesi