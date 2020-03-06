TÜBİTAK SAGE, yerli termobarik patlayıcıda elde ettiği sonucu resmi sosyal medya hesabından duyurdu. KOR ismi verilen mühimmat, kapalı alanlarda yüksek darbe ve sıcaklık etkinliğine sahip yeni bir termobarik patlayıcı özelliğini taşıyor.

TÜBİTAK SAGE'den yerli termobarik patlayıcıda yeni bir adım daha!



Kapalı alanlarda yüksek darbe ve sıcaklık etkinliğine sahip yeni bir termobarik patlayıcı��



TENDÜREK'ten sonra KOR ile geleneksel patlayıcılara göre 4 kat daha yüksek sıcaklık etkinliği ������ pic.twitter.com/N4yZ8YvMi9