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Savunma

TÜBİTAK, TNT'den 4 kat daha güçlü patlayıcı KOR'u geliştirdi

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yeni mühimmat KOR ile geleneksel patlayıcılara göre dört kat daha yüksek sıcaklık etkinliği sağlanıyor.

star.com.tr06 Mart 2020 Cuma 11:22 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 11:33

TÜBİTAK SAGE, yerli termobarik patlayıcıda elde ettiği sonucu resmi sosyal medya hesabından duyurdu. KOR ismi verilen mühimmat, kapalı alanlarda yüksek darbe ve sıcaklık etkinliğine sahip yeni bir termobarik patlayıcı özelliğini taşıyor.

TÜBİTAK SAGE ayrıca termobarik özellikte "Tendürek"i üretiyor.

TÜBİTAK SAGE ve MKEK’in ortaklaşa yürüttüğü ve 2013’te yürürlüğe giren projede, yüksek tahrip etkinliğine sahip termobarik dolgulu harp başlığı geliştirilmesi amaçlanıyor. Sözleşme çerçevesinde TÜBİTAK SAGE, imzalanan yeni Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirme (VOLKAN) Projesi’yle Tendürek Ailesi’ni tamamlayacak.

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