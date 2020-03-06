TÜBİTAK SAGE, yerli termobarik patlayıcıda elde ettiği sonucu resmi sosyal medya hesabından duyurdu. KOR ismi verilen mühimmat, kapalı alanlarda yüksek darbe ve sıcaklık etkinliğine sahip yeni bir termobarik patlayıcı özelliğini taşıyor.
TÜBİTAK SAGE'den yerli termobarik patlayıcıda yeni bir adım daha!— TÜBİTAK SAGE (@SageTubitak) March 5, 2020
Kapalı alanlarda yüksek darbe ve sıcaklık etkinliğine sahip yeni bir termobarik patlayıcı��
TENDÜREK'ten sonra KOR ile geleneksel patlayıcılara göre 4 kat daha yüksek sıcaklık etkinliği ������ pic.twitter.com/N4yZ8YvMi9
TÜBİTAK SAGE ayrıca termobarik özellikte "Tendürek"i üretiyor.
TÜBİTAK SAGE ve MKEK’in ortaklaşa yürüttüğü ve 2013’te yürürlüğe giren projede, yüksek tahrip etkinliğine sahip termobarik dolgulu harp başlığı geliştirilmesi amaçlanıyor. Sözleşme çerçevesinde TÜBİTAK SAGE, imzalanan yeni Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirme (VOLKAN) Projesi’yle Tendürek Ailesi’ni tamamlayacak.