TOLUN bir kez daha kendini kanıtladı! Tam isabetle vurdu

Türkiye savunma sanayi alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin gurur firmalarından ASELSAN'ın ürettiği TOLUN mühimmatı sahada bir kez daha kendini kanıtladı.

Konya Karapınar'da gerçekleştirilen testte, F-16'dan atılan TOLUN mühimmatı yoğun GPS karıştırmasına rağmen hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

Test sonrası ASELSAN'dan yapılan açıklamada, "GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla test ettik. Hava Kuvvetlerimizin önemli bir güç çarpanı olan TOLUN bir kez daha kendini sahada kanıtladı." denildi.

Oyun değiştirici sistemlerde bugün...✍️⬇️

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Konya Karapınar'da yoğun GPS karıştırmasına rağmen❗ F-16'dan atılan ASELSAN #TOLUN Mühimmatı, hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

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✅Bu sayede GNSS karıştırma şemsiyesiyle korunan düşman unsurlarını vurabilme yeteneğini de başarıyla... pic.twitter.com/tE9q8pHFiJ — ASELSAN (@aselsan) June 15, 2024

ASELSAN TOLUN



TOLUN, hava platformundan Çoklu Taşıma Salanı (ÇTS) aracılığı ile atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen tümleşik KKS/ANS (ing. GPS/INS) güdümlü bir mühimmattır.

F-16 platformunda her bir kanatta SADAK-4T aracılığı ile 4 adet TOLUN mühimmatı taşınabilmekte olup, bu sayede tek sortide 8 farklı hedefin etkisiz hale getirilmesi mümkün olmaktadır.

Uçaktan bırakılmadan önce kapalı olan kanatlar, uçaktan bırakıldıktan bir süre sonra açılır ve en uzun menzil için gerekli aerodinamik kaldırma kuvvetini sağlar.

Yapısal olarak güçlendirilmiş hedeflere ve sığınaklara karşı etkin olarak kullanılabilen MB, 55 km menzil içindeki 1 metre kalınlığında basınçlı betonu (5000 PSI dayanım gücüne sahip) delme ve içeride patlama özelliklerine sahiptir.

Yüksek hassasiyette istenilen hedefi vurma özelliği ve düşük ikincil hasar özelliği ile şehir çatışmalarında ve sivil yerleşimin olduğu bölgelerde, stratejik hedeflerin imha edilmesinde etkin olarak kullanılabilir