19 Ağustos 2021 Perşembe 08:48 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 08:48

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin denizden, karadan ve havadan savunma imkanına sahip olduğunu ifade etti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Tsirkon hipersonik füzesi için gerçekleştirilen yeni testlerin başarıyla geçtiğini söyleyerek, testlerde füzenin iyi menzil ve hassasiyet sergilediğini vurguladı.

Rus medyasına açıklamalarda bulunan Şoygu, "Size şöyle söyleyeceğim; testler sırasında deniz hedeflerine yönelik elde ettiğimiz hassasiyet düşmana hiçbir şans bırakmıyor. Kinjal füzeleri de aynı şekilde. Yani biz eksiksiz cephaneliğe sahibiz. Denizden de karadan da havadan da savunmaya sahibiz" ifadelerini kullandı.