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Savunma

TSK'nın dünya listesindeki yeri korkuttu: Türkiye bizden daha güçlü, savaşa dayanmamız zor

Yunanistan'ın 'dünyanın en güçlü orduları' sıralamasında Türkiye'nin gerisinde kalması ülkede deprem etkisi oluşturdu. Türkiye'nin çok daha güçlü olduğunu belirten Yunan basını, 'Yunanistan'ın sonu olmayan bir savaşa dayanmasının çok zor olacağı açıktır' ifadelerini kullandı.

Star Gazetesi8 Ocak 2023 Pazar 10:59 - Güncelleme:
TSK'nın dünya listesindeki yeri korkuttu: Türkiye bizden daha güçlü, savaşa dayanmamız zor
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ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü ordu listesini açıkladı. Listede TSK, dünyanın en güçlü 11. ordusu oldu. Türk Hava Kuvvetleri listede 9'uncu sırada yer alırken Yunanistan ise "Küresel askeri güç sıralaması"nda 30. oldu.

Listede Yunanistan'ın Türkiye'nin gerisinde olması ülkede deprem etkisi oluşturdu. Yunan basını, "Türkiye ezici bir çoğunlukla Yunanistan'dan daha güçlü görünüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan ile Türkiye'nin askeri gücünü karşı karşıya getiren Yunan basını, "Bu yılki genel sıralamada Türkiye askeri açıdan en güçlü ülkeler arasında 11. sırada yer alırken, Yunanistan çok daha gerilerde, 30. sırada yer alıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye sürekli olarak dünyanın en büyük askeri güçleri arasında yer aldığı vurgulanan haberde "Komşu ülkenin çok daha güçlü olduğu ve Yunanistan'ın sonu olmayan bir savaşa dayanmasının çok zor olacağı açıktır" denildi.

Türkiye'nin savunma harcamalarının Yunanistan'dan daha fazla olduğu belirtildi. Deniz ve kara kuvvetlerinde Türkiye'nin üstünlüğüne dikkat çekilirken hava kuvvetlerinde iki ülkenin dengeli olduğu kaydedildi.

Türkiye'ye uygulanan ambargoların ise Yunanistan açısında bir fırsat olduğundan söz edildi.

Star Gazetesi

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