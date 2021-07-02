TSK'nın gücüne güç katacak! İlk kez görüntülendi

2 Temmuz 2021 Cuma 14:27 - Güncelleme: 2 Temmuz 2021 Cuma 14:27

Günümüzde alçak uçuş yapan helikopterlerin emniyetli uçuşunu engelleyen birçok tehdit var. Bunların başında yüksek gerilim hatları, doğal ve yapay engeller, meteorolojik şartlar geliyor.

Bu tehditler yüzünden dünyada her hafta en az iki helikopter ciddi kaza tehlikesi atlatıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinesinde Ankara'daki özel bir savunma sanayii şirketi, helikopterlerin güvenli uçuşu için Aktif Helikopter Engel Tespit Sistemi'ni geliştirdi.

HELİKOPTERLER DAHA GÜVENLİ UÇACAK

Savunma Sanayii Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Cankara, Aktif Engel Tespit Sistemi'ni TRT Haber'e anlattı.

"Pilotların özellikle alçak uçuş yaparken, gece uçuşlarında ya da kötü hava koşullarında bu yağmur olabilir sis olabilir. Çevresinden aldığı engel bilgilerini pilota gösterebiliyor. Engellerin mesafesini açısını yüksekliğini buluyor. Helikopterin uçuş pozisyonuyla eşleştiriyor ve buna göre helikoptere engelleri gerçek zamanlı olarak sunuyor"

GÖRÜŞ MESAFESİ BİN 500 METRE

Yeni geliştirilen Aktif Engel Tespit Sistemi, sınır ötesi operasyonlarda da pilotlara anlık uçuş emniyeti sağlayacak.

Aktif helikopter engel tespit sistemi gönderdiği lazer ışınlarıyla 5 milimetre kalınlığında ince bir teli bin 500 metre mesafeden tespit edebiliyor.

GELECEK YIL ENVANTERE GİRECEK

Aktif Helikopter Engel Tespit Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterindeki bütün helikopterlere entegre edilebilecek.

Çok sayıda helikopterde uçuş planlamasının yapıldığını söyleyen Cankara sözlerine şöyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan Sikorskylerde ilk uçuş testlerimizi yapacağız. Ama bunun dışında yine envanterde bulunan Cougar, Uh1h1 helikopterleriyle de uçuş planlarımız var. Atak helikopteri de planlananlar içerisinde. Hem Atak helikopterinin şimdiki versiyonu hem de gelecekte Atak 2 dediğimiz daha büyük Atak'ın daha büyük abisi diyelim üzerinde de kullanımı planlanıyor"