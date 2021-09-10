10 Eylül 2021 Cuma 11:12 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 11:30

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Harekatın'dan büyük başarı kazanan paraşütçü komandoları mazlumların umut ışığı olmaya devam ediyor.

Paraşütçülük, hava indirme harekatlarının askeri açıdan sağlandığı avantajlar sayesinde bugün her silahlı kuvvet için vazgeçilmez bir güç.

İlk paraşüt birliğine 1956 yılında kavuşan Türkiye bu alanda büyük gelişme gösterdi.

1956 yılında takım seviyesinde kurulan Paraşüt Birliği zamanla tabur seviyesine çıkarıldı. 1962 yılından itibaren de Dağ Komando Okulu bünyesinde askeri paraşütçü yetiştirmeye devam ediyor.

TRT'nin haberine göre; Kayseri 1. Komando Tugayı Komutanlığı, askeri paraşüt eğitimleriyle Türk havacılığının dünyanın önde gelen havacılık kuvvetlerinden biri olmasına katkı sağlamaya devam ediyor.

TÜRKİYE'DE TEK

Türkiye'nin tek hava indirme tugayı olan Kayseri 1. Komando Tugayı Komutanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanlarından...

Kıbrıs Harekatı, Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekâtı gibi sayısız harekatlarda görev yapan paraşütçü komandolar, pek çok operasyonda daima başrolde yer alıyor.

"HER PERSONEL BİRBİRİNDEN SORUMLU"

Yüzde birlik başarısızlığa bile tahammülü olmayan komandolar, neredeyse her gün aldıkları eğitimlerle güçlerine güç katıyor.

Her sabah önce yeminle başlayan eğitimlerde bütün personeller birbirinden sorumlu.

"Önce Emniyet" prensibiyle hareket eden komutanlığın en ufak hataya dahi tahammülü yok.

TSKnın vazgeçilmez gücü Yüzde birlik başarısızlığa bile tahammülleri yok

PARAŞÜT KONTROLÜ, KUŞANMA VE SON HAZIRLIKLAR

Harekatların vazgeçilmez timleri paraşütçü komandolar, düşmanın geri bölgesine hava harekatı yapmadan önce atlayış için hazırlıklar yapıyor.

Hava harekatı öncesinde; atma sahasının hazırlanması, işaretlenmesi, emniyete alınması gibi kontrol yapılıyor. Yüksek irtifalardan atlayacak komandolar tek tek önce bu işlemlerden geçiyor.

Titiz kontroller sonunda komandolar sırayla uçağa alınıyor. Atlamaya hazır olan komandolar, kapıya yöneliyor ve "atla" komutuyla uçağı terk ediyor.

Türk Harp tarihinin ilk ve tek hava indirme harekatı 20 Temmuz 1974'te Pınarbaşı ve Gönyeli bölgelerine olmuştu.

Paraşütçü komandolar Kıbrıs Barış Harekatı'nın başarılı olmasında büyük rol oynamıştı.

Harekat boyunca 76 şehit veren birlik, bu tarihin mirasçısı olarak Türk milletine hizmet vermeye devam ediyor. Barışın en büyük teminatı olmaya da devam edecekler.