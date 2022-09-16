TSK'ya ''Marlin SİDA'' kalkanı! Düşman gemilerin füze tehdidi bertaraf edilecek

Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olan Marlin SİDA ile Türkiye savunma sanayindeki ilerleyişini kanıtlamaya devam ediyor. Konuyu Savunma Sanayi Araştırmacısı Anıl Şahin 24 TV canlı yayınında değerlendirdi.

İbrahim Güneş'in sorularını yanıtlayan Şahin, Marlin SİDA ile ilgili olarak deniz muharebe alanında radarın önemine dikkat çekti. Elektronik harp sistemine sahip gemilerin her yere gönderilemediğini, Marlin'in küçük bir platforma sahip olmasının bu kapsamda büyük bir avantaj olduğunu vurgulayan Şahin, "Düşman gemileri ile kendi savaş gemilerimiz arasına Marlin'i konuşlandırıp size yönelik gemisavar füze tehdidini orta safhada bertaraf edebilirsiniz." dedi. Şahin, Marlin'le birlikte elektronik harp yeteneğinin SİDA'lara eklenebildiğini belirtti.

SSB Başkanı İsmail Demir'in TGC Anadolu davetine değinen Şahin, "TGC Anadolu çok sarsıcı bir platform. TGC Anadolu bir uçak gemisi değil, amfi bir hücum gemisi." dedi. Türkiye'nin kullandığı savaş gemilerine yalnızca 1 helikopter indirilebildiğine dikkat çeken Şahin, "TGC Anadolu 10'dan fazla helikoptere ev sahipliği yapabilecek." açıklamalarında bulundu.

TÜRKİYE TARİHİNDE BİR İLK: NATO BİZZAT ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve SEFİNE Tersanesi iş birliğiyle dünyanın elektronik harp kabiliyetlerine sahip ilk insansız su üstü aracı geliştirildi.

MARLIN'i özel kılan sadece sahip olduğu imkan ve yetenekler değil. Aynı zamanda eylül ayında Portekiz'de düzenlenecek NATO Tatbikatı'na davet edilmesi de onu çok değerli kılıyor.

Böylece Türkiye, NATO tatbikatında su altı ve su üstünde keşif-gözetleme, istihbarat, elektronik harp, hedef tespit ve teşhisi, amfibi harekatın desteklenmesi gibi hepsi kendi klasmanında özel görevler üstlenmiş olacak. MARLIN tüm bu görevleri yerine getirirken insanlı deniz kuvvetleri unsurlarıyla birlikte çalışabilir yeteneklere sahip olduğunu da uluslararası bir platformda sergilemiş olacak.

Star Gazetesi