TSK'ya yeni teslimat! İsmail Demir görüntüleri paylaştı

SSB Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan paylaşımda, "Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik. Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi." dedi.

Güvenlik güçlerimize Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA KARGU'larımızın yeni teslimatlarını gerçekleştirdik.



Şu ana kadar 200'den fazla da ihraç ettiğimiz #KARGU, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan yerli-milli sistemlerimizden biri haline geldi.@STMDefence pic.twitter.com/95h7G8HGBx — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) June 12, 2022

DÖNER KANATLI VURUCU İHA SİSTEMİ KARGU

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan kamikaze İHA Kargu, 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Riskli yerlerde askerlerin bölgeye girmeden tehditleri tespit ederek etkisiz hale getirilmesinde görev alan Kargu, tek asker tarafından taşınabilmesinin yanında platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkili oluyor.

Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruş kabiliyetine sahip.

Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan Kargu, birçok ülkenin dikkatini çekti.

İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan KARGU, performansıyla beğeni topladı. KARGU, bu süreçte farklı coğrafyalarda denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.

KARGU'nun ihracatına yönelik ilk sözleşme 2021 yılında imzalandı.