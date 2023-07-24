İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2023 Pazartesi / 7 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9554
  • EURO
    29,8885
  • ALTIN
    1700.11
  • BIST100
    6784.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türk askerinin ve polisinin gücüne güç katacak! 'Mohaç' sahneye çıkıyor
Savunma

Türk askerinin ve polisinin gücüne güç katacak! 'Mohaç' sahneye çıkıyor

Savunma sanayisine kırsaldan katkı sağlayan Konya'da üretilen 'Mohaç' Türk askerinin ve polisinin gücüne güç katacak. Testlerden başarıyla geçen 'Mohaç' Türk savunma sanayisinin dakikada 1000 mermi atma kapasitesiyle vitrine çıkacak yeni üyelerinden birisi.

AA24 Temmuz 2023 Pazartesi 12:05 - Güncelleme:
Türk askerinin ve polisinin gücüne güç katacak! 'Mohaç' sahneye çıkıyor
ABONE OL

Birçok alanda rakiplerine fark atan Türk savunma sanayisi, kırsaldan katkıyı gözler önüne seren 'Mohaç'ı sahneye çıkmaya hazırlanıyor. 'Mohaç' birden çok özelliğiyle Türk polisinin ve askerinin güzüne güç katara büyük kolaylık sağlayacak.

TÜRK ASKERİNİN VE POLİSİNİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK!

Konya'da tarım ve hayvancılığın yapıldığı kırsal bölgede sanayi altyapısıyla öne çıkan Huğlu Mahallesi'nde üretilen makineli tabanca Mohaç, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.

Yarım asırdan fazladır mahallede faaliyetini sürdüren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin iştiraki Huğlu Savunma AŞ, özgün tasarım ve Ar-Ge çalışmalarıyla savunma sanayisine yönelik üretimini sürdürüyor.

Firmanın savunma sanayisinin ihtiyacını karşılamak amacıyla üretimini tamamladığı 1,9 kilogram ağırlığındaki "Mohaç" adı verilen silahın, dakikada 1000 mermi atma kapasitesi var.

"TEST AŞAMALARINDAN GEÇTİ"

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, silahın testlerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Makineli tabancanın tasarımının kendi mühendislerine ait olduğunu anlatan Tanık, "IDEF 2023'te görücüye çıkacak. Muadillerine göre daha kısa ve hafif. Türk savunma sanayimize hayırlı olsun. Marka, patent ve belgelendirme süreçleri bitti. Test aşamalarından geçti. Hem güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak hem de savunma sanayi ihracatına katkı vermesi için üretiyoruz." diye konuştu.

"ARAZİDE POLİS VE ASKERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Huğlu Savunma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdüssamet Güzel ise makineli tabancanın Ar-Ge çalışmasının 1 yıldan fazla sürdüğünü dile getirdi.

Mohaç'ın kısa süre içinde seri imalatına başlayacaklarını vurgulayan Güzel, şunları kaydetti:

"Dakikada 1000 mermi atışı yapabilme kapasitesine sahip. 9-19 kalibre mühimmat kullanan bir silah. Yönü değiştirilebilir, sağ ve sol kurma kolları var. Bu kullanıcıya çok ciddi kolaylık sağlayacak. Silahımız çok kompakt üretildi. Çok hafif. Şu anda küçük versiyonu olan silahımız 1,9 kilogram civarlarında. Bu da arazide polis ve askere büyük kolaylık sağlayacak."

16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı katkılarıyla, 25 -28 Temmuz'da İstanbul'da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

  • Mohaç Türk
  • Konya
  • savunma sanayisi
  • türk polisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.